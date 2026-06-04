Claudia Sheinbaum recibe al ministro Carlos Cuerpo en el Palacio Nacional de México

Las claves

Las claves Generado con IA Claudia Sheinbaum recibió al ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, en el Palacio Nacional de México. Ambos países buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 y fortalecer la inversión, que podría alcanzar los 100.000 millones de euros. La visita de Cuerpo es la primera de un miembro de la UE a México tras el Acuerdo Global Modernizado, que elimina aranceles en el 99% de los productos. España es el segundo mayor inversor en México, mientras que México lidera la inversión latinoamericana en España, generando miles de empleos en ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido este miércoles en el Palacio Nacional al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un día después de que tuvieran que reunirse de manera virtual por las manifestaciones de maestros que bloquearon las calles de la capital mexicana.



Durante su visita de dos días a México, Cuerpo también ha participado en el Encuentro Empresarial México-España y se ha reunido con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con quien se ha comprometido a trabajar para duplicar el comercio bilateral para 2030.



En una rueda de prensa en Ciudad de México antes de verse con Sheinbaum, Cuerpo ha indicado que lleva "un mensaje de confianza" por parte de las empresas de ambos países con una inversión bilateral que alcanzará los 100.000 millones de euros y "perspectivas de crecimiento".

En el encuentro Invest in Spain, los inversores mexicanos han confirmado su confianza en España como destino prioritario y motor de crecimiento en Europa.



México lidera la inversión latinoamericana en nuestro país. Un vínculo sólido, estratégico y con mucho más por construir pic.twitter.com/UGt18rdUJA — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) June 3, 2026

"También la ilusión por la ventana de oportunidad que se abre con el excelente momento de la relación institucional, con ese marco genérico que se abre con el acuerdo modernizado con la Unión Europea (UE) y México, y en el que España quiere ser avanzadilla para aprovechar este nuevo marco", ha asegurado el vicepresidente.



La visita de Cuerpo es la primera de un estado miembro de la UE a México desde la firma, el 22 de mayo, del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, que "liberaliza más del 85 % de las líneas arancelarias, deja al 99 % de los productos intercambiados libres de arancel y refuerza el marco de protección de inversiones".

España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave que respaldan cerca de medio millón de empleos, mientras que México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina, con más de 10.300 empresas exportadoras al país.



Además, México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un stock acumulado cercano a 35.000 millones de euros, más de la mitad del total procedente de toda América Latina.