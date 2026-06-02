Magyar reclama a Zelenski que proteja a la minoría húngara de Transcarpatia como condición para una cumbre Budapest-Kiev

Ambos países han iniciado consultas técnicas para resolver la situación de la minoría húngara y mejorar sus relaciones bilaterales.

La región de Transcarpatia alberga unos 150.000 húngaros y ha sido foco de tensiones diplomáticas entre Budapest y Kiev.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, mantiene la exigencia del reconocimiento del húngaro en la educación para los magiares de Ucrania.

Hungría condiciona una cumbre con Ucrania a que Kiev garantice los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia.

Una "reunión personal" entre el primer ministro húngaro Péter Magyar y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski "es posible" a condición de que Kiev "satisfaga las demandas para resolver la situación de la minoría húngara en Ucrania".

Así se han pronunciado los portavoces de Budapest. Ya se están llevando a cabo negociaciones técnicas para celebrar la cumbre Hungría-Ucrania, reconocen, pero la reunión de alto nivel solo será posible si se logran avances en estas negociaciones.

El gobierno húngaro ha mencionado en varias ocasiones durante las últimas dos semanas una posible reunión entre los dos mandatarios. Y se sabía que el primer ministro húngaro había escogido Beregszász, en Transcarpatia, como posible escenario para el encuentro.

El primer ministro de Hungría Péter Magyar Bernadett Szabo Reuters

La situación de los húngaros en Transcarpatia es motivo de disputa de larga duración entre Budapest y Kiev, y no se lograron avances significativos en la resolución de la situación durante el gobierno de Viktor Orbán.

El ex primer ministro había resumido en 11 puntos las cuestiones más importantes relacionadas con los derechos de la minoría húngara. La principal reivindicación ha sido el pleno reconocimiento del húngaro en la educación para la población de origen magiar.

Ucrania limitó el uso de las lenguas de las minorías en 2017, y aunque posteriormente introdujo modificaciones que permitían ampliar el uso de estas lenguas, hasta ahora no se ha reconocido el bilingüismo.

Según la prensa local, Magyar mantendría estas reivindicaciones frente a Zelenski.

La ministra de Asuntos Exteriores Anita Orbán ya había indicado que el nuevo gobierno húngaro está dispuesto a resolver la situación y que también desea solucionar cuanto antes la tensión diplomática con Kiev.

Minoría húngara de 150.000 personas

A causa de su posición geográfica estratégica, la región de Transcarpatia ha cambiado de manos y de fronteras varias veces durante el último siglo.

Tras el colapso del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Trianón (1920), el territorio históricamente vinculado a Hungría fue integrado oficialmente en la recién nacida República de Checoslovaquia.

En 1945 la región fue cedida formalmente a la URSS y pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Transcarpatia se consolidó como parte de la Ucrania moderna e independiente.

Russian drones have reached Ukraine's Transcarpathia region, an area that not only borders Hungary but is also home to a large Hungarian minority. The Hungarian government has summoned the Russian ambassador to Hungary.



Peter Magyar acts immediately, this is not an… pic.twitter.com/gCJKfYuBgm — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) May 14, 2026

La presencia de una minoría húngara tan importante en la región de Transcarpatia —se calcula que alrededor de 150.000 personas— no es fruto de una migración reciente, sino el resultado de fronteras que se movieron por encima de la población.

Desde el año 895 -cuando las tribus húngaras cruzaron los montes Cárpatos- hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, Transcarpatia formó parte ininterrumpida del Reino de Hungría y, posteriormente, del Imperio Austrohúngaro.

Ubicación de Transcarpatia en el oeste de Ucrania EuropaPress

Durante más de un milenio, el húngaro fue la lengua de la administración, la cultura y las clases dirigentes en la región. Las ciudades de la zona, como Berehove (llamada Beregszász en húngaro) o Uzhhorod (Ungvár), se consolidaron como núcleos urbanos magiares.

Tratado de Trianón (1920)

Al perder la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se desintegró. En 1920, las potencias vencedoras obligaron a Budapest a firmar el Tratado de Trianón.

Este tratado fue traumático para el país: Hungría perdió el dos tercios (67%) de su territorio histórico y millones de húngaros se despertaron de la noche a la mañana viviendo en países extranjeros.

Debido a que la minoría húngara en Transcarpatia está geográficamente concentrada en una franja llana pegada a la frontera con Hungría, ha logrado preservar su identidad durante generaciones.

En muchos pueblos de la zona, el húngaro sigue siendo la lengua principal en la calle, en los comercios y en las iglesias. Muchos de ellos apenas hablan ucraniano fluido.

Escuelas, iglesias, hospitales y monumentos históricos de la minoría húngara en Ucrania reciben regularmente subsidios económicos directos que llegan desde Budapest.

En los últimos años, Transcarpatia ha sido el foco de choques diplomáticos entre Kiev y Budapest.

El gobierno de Hungría de Viktor Orbán había criticado duramente las leyes de educación ucranianas que limitan el uso de las lenguas de las minorías en las escuelas.

Incluso ha llegado a expedir pasaportes húngaros de forma masiva a aquellos residentes en Ucrania que pudieran justificar sus orígenes húngaros dentro del marco legal establecido para ello.

Avances del gobierno de Magyar

La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, fue la primera en informar en sus redes sociales de que se iniciarían consultas a nivel de expertos entre Hungría y Ucrania para resolver la cuestión de los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia.

"Hoy comenzaron en línea las consultas de expertos húngaro-ucranianos, inauguradas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiha, y el Viceprimer Ministro de Ucrania, Taras Kachka".

"Estas consultas representan pasos importantes para reconstruir nuestras relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación futura".

"Hungría está comprometida con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Al mismo tiempo, la protección constante de los derechos de las minorías nacionales en nuestras relaciones bilaterales es nuestra prioridad".

"La comunidad húngara en Transcarpatia no solo es una parte importante de la relación entre ambos países, sino también un puente entre nuestros pueblos".

"Un progreso real requiere un diálogo abierto, honesto y profesional, basado en claras garantías jurídicas".

"Creo que la consulta de hoy puede ser el comienzo de un nuevo proceso", escribió la ministra en Facebook el 20 de mayo.

Paralelamente a Anita Orbán, Andrii Sybiha también emitió un comunicado sobre las negociaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó haber mantenido una conversación telefónica constructiva y fructífera con el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría y que su país está dispuesto a abrir una nueva etapa de beneficio mutuo en las relaciones ucraniano-húngaras.

Según Szibiha, el principal objetivo de las negociaciones es que las partes encuentren soluciones prácticas y eficaces respecto a la situación de la minoría húngara en Transcarpatia.

El ministro ucraniano también agradeció a Anita Orbán por haber convocado al embajador ruso tras el ataque con drones del miércoles en Transcarpatia.

"Estamos dispuestos a cooperar con el nuevo gobierno de Hungría en todos los asuntos de nuestra agenda bilateral, incluido el tema de las minorías nacionales, con el fin de restablecer la confianza y las buenas relaciones de vecindad entre nuestros países", declaró Sibiha.