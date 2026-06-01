Guerra de Irán, en directo | EEUU lanza nuevos bombardeos de "autodefensa" contra Irán y la Guardia Revolucionaria responde con el ataque a una base aérea
Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió a la ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.
El anuncio se produce mientras Washington y Teherán, negocian con mediación de Pakistán, un plan de paz para acabar con la guerra.
El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo.
El republicano subrayó este domingo que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara que el mandatario había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.
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Irán acusa de nuevo a EEUU de violar el alto el fuego
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirma que la "acción agresiva de Estados Unidos" constituye una violación del alto el fuego y llevó a las fuerzas armadas iraníes a atacar las posiciones desde las que se originó el ataque estadounidense.
El retraso en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán se explica por la falta de confianza, las posiciones contradictorias de Washington y los ataques de Israel contra Líbano, explicó Baghaei.
"Las negociaciones han comenzado en medio de una profunda sospecha y desconfianza, y el intercambio de mensajes se está produciendo en este ambiente", señaló.
"La otra parte cambia constantemente de opinión y plantea demandas nuevas o contradictorias (...) es natural que esta situación prolongue las negociaciones", dijo, añadiendo que Teherán considera las acciones israelíes en la región, incluido Líbano, como inseparables de Estados Unidos.
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Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes a las tropas atacar objetivos en el distrito de Dahiyeh, en los alrededores de Beirut, según anunció en una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Israel Katz.
Citando violaciones de Hezbolá del actual alto el fuego, Netanyahu y Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "atacar objetivos terroristas en el barrio de Hadahiya, en Beirut.
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Muere un soldado israelí en Líbano: 26 fallecidos desde el inicio de la ofensiva
Un soldado israelí de 20 años murió "en combate" en el sur de Líbano, confirmó este lunes el Ejército, con lo que aumentan a 26 los militares fallecidos desde marzo por fuego de Hezbolá o por accidentes técnicos.
Alrededor de la 1 de la madrugada, un dron cargado de explosivos, lanzado por Hezbolá, impactó en un emplazamiento de la ciudad de Yohmor, en el sur de Líbano, cerca del castillo de Beaufort, donde operaban tropas israelíes.
La explosión mató a un soldado israelí e hirió gravemente a otro soldado. Otros dos militares resultaron levemente heridos en el ataque, según informó el ejército.
En Líbano, el número total de fallecidos supera los 3.400 desde el 2 de marzo, en un momento de nueva escalada pese al presunto alto el fuego existente entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés.
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La Guardia Revolucionaria responde a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) informó este lunes que respondió a una ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.
"Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo.
El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que "los objetivos previstos fueron destruidos".
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EEUU anuncia que lanzó varios ataques de "autodefensa" contra Irán
Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió en X que llevó a cabo "ataques calculados y deliberados" de "autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo.
Ningún militar estadounidense resultó herido, de acuerdo con el mando militar, que añadió que "continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente".