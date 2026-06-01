Guerra de Irán, en directo | EEUU lanza nuevos bombardeos de "autodefensa" contra Irán y la Guardia Revolucionaria responde con el ataque a una base aérea

Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió a la ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

El anuncio se produce mientras Washington y Teherán, negocian con mediación de Pakistán, un plan de paz para acabar con la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo.

El republicano subrayó este domingo que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara que el mandatario había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.