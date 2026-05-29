Cepeda, el líder izquierdista colombiano, promete un "diálogo eficiente" para acabar con la guerrilla de ELN

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Cepeda, candidato de izquierda en Colombia, promete retomar y agilizar el diálogo de paz con la guerrilla del ELN si es elegido presidente. Cepeda busca evitar negociaciones eternas y lograr un acuerdo concreto con el ELN, aprendiendo de la experiencia previa con las FARC. El candidato destaca la importancia de un "diálogo eficiente" basado en hechos y en la construcción de confianza, recordando el éxito del acuerdo con las FARC. Cepeda subraya que la búsqueda de la paz es un deber constitucional y apuesta por una política que preserve y amplíe los acuerdos logrados en el país.

Ante la recta final de la campaña a las elecciones presidenciales de Colombia, el candidato de izquierda, Iván Cepeda, ha elevado las expectativas y ha asegurado que retomará las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En caso de resultar el candidato elegido, su propósito no es otro que el de llegar a un acuerdo y no seguir en "diálogos eternos".

Para Cepeda es crucial poner fin al "diálogo que lleva 30 años con el ELN y que fructifique".

El líder izquierdista es el candidato favorito en el país según las últimas encuestas de intención de voto, aunque seguramente haya una segunda vuelta que se celebrará el próximo 21 de junio.

Diálogo "eficiente con hechos"

El candidato asegura que la paz tiene que pasar por un "diálogo eficiente" y eso pasa por que "haya hechos".

"Es obvio que haya razones de escepticismo después de tantos años de diálogo que no han terminado en acuerdo", pero esto es algo que el líder del partido Pacto Histórico tiene claro que puede llegar a su fin.

"Esto ha pasado con todos los grupos armados en Colombia", sentencia Cepeda haciendo memoria a la propia historia del país y refiriéndose concretamente a las FARC.

En ese momento recuerda que "existía desconfianza" pero, sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos pudo poner final y "llegar a un acuerdo".

En esa misma línea propone esta solución y promete trabajar "con rigor y método" para "construir el acuerdo con ELN".

Búsqueda de la paz

Para Cepeda es crucial confiar igual que ocurrió en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.

"El acuerdo fue un giro histórico en Colombia que permitió que sectores del mundo rural hayan tenido participación política en los últimos años", señala el candidato.

Así, enfatiza en que "hay una deuda histórica con ese acuerdo".

Aunque es cierto que el candidato izquierdista reconoce que el acuerdo con las FARC que está a punto de cumplir diez años, "todavía tiene algunos capítulos pendientes".

Pero, considera que hay que trabajar para preservarlo y luchar para que continúe este pacto. Y, también, ese espíritu de entendimiento ahora con ELN.

Por eso, pone el foco en la Constitución de Colombia en la que se recoge que "la paz debe ser buscada como un deber de los ciudadanos" y, por lo tanto, también "del Gobierno".

La apuesta de Cepeda es clara: hacer "una política de paz" y cambiar el rumbo del país.