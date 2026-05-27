La Guerra de Irán se mantiene marcada por las tensas negociaciones entre Washington y Teherán para resolver el conflicto, aunque están en un punto muerto.
Donald Trump ha dado marcha atrás a los nuevos ataques aunque continúa presionando a los ayatolás para que firmen un acuerdo lo antes posible, ya que el mandatario asegura que las negociaciones están "en el límite".
Por su parte, Irán ha asegurado que están "examinando" la nueva propuesta de Estados Unidos.
Ultimátum a Cuba
Desde la intervención en Venezuela el 3 de enero, Trump ha sido implacable en su política exterior. Ahora el mandatario estadounidense ha estrechado el cerco contra Cuba porque su objetivo es acabar con el régimen castrista de Cuba donde la población está viviendo una situación límite.
Así Trump ha impuesto un bloqueo petrolero, elevando sus amenazas de "tomar el control" de la isla: "Seré yo quien lleve a cabo" el cambio de régimen.
Raúl Castro se enfrenta en este momento a una acusación formal por parte de Estados Unidos que le podría hacer cumplir condena de cadena perpetua.
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Israel confirma el asesinato en Gaza de Mohamed Odeh, el cuarto líder militar de Hamás desde el 7 de octubre
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, que se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la Franja.
"El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno", recoge el comunicado emitido por Defensa.
Unas horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército había atacado a Mohammad Odeh, a quien describió como el nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza, pero no especificó si estaba muerto.
En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza en el que murió Odeh fallecieron seis personas en total, según la cadena catarí Al Jazeera. Entre ellas la esposa y las hijas del militante.
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Israel amplía la ofensiva en Líbano con 120 ataques aéreos en las últimas horas que dejan 31 muertos y 40 heridos
Israel bombardeó Líbano con más de 120 ataques aéreos el martes, en uno de los días de bombardeos más intensos de las últimas semanas, según fuentes de seguridad libanesas, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su ejército estaba intensificando sus operaciones en el país.
Los bombardeos tensaron aún más el alto el fuego anunciado el 16 de abril, que tenía como objetivo detener los combates entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá , y se produjeron cuando Irán afirmó que Estados Unidos había violado una tregua aparte al atacar el sur de Irán.
El Ministerio de Salud del Líbano informó a primera hora del miércoles que los ataques israelíes de las últimas horas habían dejado 31 muertos y 40 heridos, según publicó la agencia estatal de noticias NNA
Según el comunicado, 14 personas murieron en la localidad de Burj al-Shamali, en el sur del Líbano , entre ellas dos niños y tres mujeres.
En un comunicado emitido el martes, Netanyahu afirmó que el ejército israelí "está operando con grandes fuerzas sobre el terreno, capturando y controlando zonas". "Estamos reforzando la franja de seguridad para proteger a las comunidades del norte", dijo, en referencia a una zona de seguridad autoproclamada y ocupada por tropas israelíes a varios kilómetros dentro del sur del Líbano .