Detenido en Arizona Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Sinaloa, pieza clave para proteger al cártel

Las claves

Las claves Generado con IA Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona y trasladado a Nueva York, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa. Mérida enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer armamento, lo que podría suponer cadena perpetua. La acusación involucra a políticos y mandos de seguridad vinculados al exgobernador Rubén Rocha, supuestamente sobornados para proteger al cártel. El caso ha causado tensiones entre México y Estados Unidos, con declaraciones fuertes de Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum defendiendo la falta de pruebas contundentes.

Autoridades estadounidenses detuvieron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza importante en la trama para proteger al Cártel de Sinaloa en el caso que implica al exgobernador Rubén Rocha.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y ha sido ya trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.



En conjunto, estos cargos suponen que Mérida, que ya compareció ante el juzgado en Nueva York el miércoles, afronta una posible cadena perpetua.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha.



Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al exgobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EEUU la semana pasada.



Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.



El caso ha abierto un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en los últimos días que el país vecino está gobernado por los cárteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EEUU lo hará.



Junto con Moya y Mérida, están acusados varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, que también ha solicitado licencia.