Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.

Este domingo Irán remitió —a través de la mediación paquistaní— su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo que ponga fin a la guerra.

La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las pocas horas: "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", ha dicho el mandatario en una publicación en su Truth Social.