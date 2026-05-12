Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este domingo Irán remitió —a través de la mediación paquistaní— su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo que ponga fin a la guerra.
La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las pocas horas: "Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", ha dicho el mandatario en una publicación en su Truth Social.
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Un ataque israelí habría dejado, al menos, seis muertos y siete heridos en Líbano
Según informan los medios estatales, los ataques israelíes contra una ciudad del sur del Líbano dejaron seis muertos y siete heridos.
La Agencia Nacional de Noticias (NNA), controlada por el Estado libanés, informa que los ataques israelíes del lunes por la noche alcanzaron una casa en Kfar Dounine, una ciudad situada a unos 95 kilómetros (59 millas) de Beirut.
Según informa NNA, los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad costera de Tiro.
Las Fuerzas de Defensa de Israel no han emitido ningún comentario al respecto por el momento.
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Teherán afirma que "no hay otra alternativa" que EEUU acepte "los derechos del pueblo iraní recogidos en la propuesta de 14 puntos”
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma que "no hay otra alternativa" que Estados Unidos acepte las demandas de Teherán en su propuesta de alto el fuego.
“No queda otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se recogen en la propuesta de 14 puntos”, escribe en X en una publicación en inglés.
“Cualquier otro enfoque será completamente infructuoso; solo un fracaso tras otro. Cuanto más tarden en actuar, más pagarán los contribuyentes estadounidenses”, añade.
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.