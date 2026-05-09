Emiratos Árabes Unidos ha alertado de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando aún más si cabe el frágil alto al fuego que lleva vigente desde hace un mes.
Este ataque ha sucedido después de que el jueves el Comando Central de Estados Unidos haya asegurado haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.
Así, el Ejército de Irán ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber violado el alto al fuego con un ataque en la zona, aunque el mandatario asegura que continúan las negociaciones con los persas.
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Comienza el alto el fuego de tres días anunciado por Donald Trump entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de la Victoria
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes en las redes sociales que habría un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania desde el 9 hasta el 11 de mayo.
Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de violar los altos el fuego que cada una ha declarado por separado.
Trump afirmó en una publicación de Truth Social que la pausa incluirá la suspensión de toda actividad militar y también un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.
"Esta solicitud fue hecha directamente por mí, y agradezco mucho su aceptación por parte del presidente Vladímir Putin y del presidente Volodímir Zelenski", explica.
"Ojalá sea el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y duramente disputada. Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca", concluye.