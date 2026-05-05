Trump afirma que los barcos de EEUU no han sufrido daños en Ormuz y que ha hundido siete "lanchas rápidas" iraníes

Estados Unidos interceptó drones y misiles dirigidos contra embarcaciones protegidas, mientras Irán niega estas afirmaciones y la amenaza a buques mercantes persiste.

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, destacó que la misión en Ormuz ofrece una defensa multinivel con barcos, helicópteros y guerra electrónica.

El presidente estadounidense afirmó que ningún barco de EE.UU. ha sufrido daños y animó a Corea del Sur a unirse a la misión en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este lunes en su plataforma Truth Social que Irán había lanzado "algunos ataques contra naciones no relacionadas en lo que respecta al movimiento de barcos, la OPERACIÓN LIBERTAD, incluyendo un buque de carga surcoreano" (sic). "¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", dejó caer el inquilino de la Casa Blanca.

En la misma publicación, el mandatario republicano aseguraba sin aportar pruebas que las fuerzas estadounidenses habían hundido "siete pequeñas embarcaciones" iraníes "o, como les gusta llamarlas, 'lanchas rápidas'", y que eso era "todo lo que les queda" a las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria.

Trump ya había amenazado a mediados de abril con eliminar "de inmediato" los barcos iraníes utilizando "el mismo sistema" que la Armada estadounidense emplea contra las supuestas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Un sistema que él mismo describió como "rápido y brutal".

Unas horas antes de la publicación de Trump, el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, había adelantado que sus helicópteros Apache y Seahawk habían conseguido hundir hasta seis embarcaciones iraníes. Trump elevó esa cifra inicial.

"Si escoltas un barco, es como un uno contra uno. Creo que aquí tenemos un dispositivo defensivo mucho mejor", presumió en rueda de prensa el almirante Cooper, cara visible de la operación para reabrir Ormuz. "Tenemos un paquete defensivo mucho más amplio de lo que tendrías si solo estuvieras escoltando", insistió.

El propio Cooper presumía que la misión estadounidense en aguas de Ormuz era mucho más que una misión de escolta tradicional; era un dispositivo defensivo más amplio y multinivel que incluía barcos, helicópteros, aeronaves e incluso guerra electrónica para defenderse de las amenazas iraníes.

Este lunes, las fuerzas estadounidenses también interceptaron, siempre según el jefe del Mando Central, varios drones y misiles de crucero dirigidos contra las embarcaciones que transitaban bajo su protección. Una versión desmentida casi de inmediato por la televisión estatal iraní, IRIB.

"Aparte del buque surcoreano, en este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho", zanjaba la publicación de Trump, que lanzó este lunes el denominado Proyecto Libertad con la intención de arrebatar a Teherán el control del paso marítimo, cerrado a cal y canto desde que el pasado 28 de febrero lanzó la operación Furia Épica.

El Pentágono quiere animar a los buques a cruzar el estrecho de Ormuz a pesar de las amenazas iraníes, que se hicieron efectivas este mismo lunes con una batería de ataques aéreos contra Emiratos Árabes Unidos y su principal instalación petrolífera.

"En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con decenas de barcos y compañías navieras para fomentar el flujo de tráfico a través del estrecho", confesó el almirante Cooper, que dijo detectar "bastante entusiasmo" en los receptores del mensaje.

Lo cierto es que, como apuntaba Philip Belcher, director marítimo de Intertanko, una organización cuyos miembros operan un total de 105 petroleros en el Golfo, "es demasiado pronto para evaluar si esto representa un paso positivo".

"Los detalles siguen siendo limitados, y la amenaza a los buques mercantes por parte de Irán persiste. No está claro si Estados Unidos intervendría en caso de una respuesta iraní, ni cómo se gestionarían los flujos de tráfico por parte de la Guardia Costera de Omán", añade el experto.