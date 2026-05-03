Mohamed VI activa la sucesión colocando a su hijo Mulay El Hasanen un puesto clave del Ejército marroquí

El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El rey Mohamed VI de Marruecos ha nombrado a su hijo, el príncipe heredero Mulay El Hasan, coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales. Este cargo estratégico coloca a Mulay El Hasan en el centro de la estructura militar, siguiendo el mismo modelo de formación que recibió Mohamed VI de su padre, Hasán II. Mulay El Hasan, de casi 23 años, combina una formación académica de élite con experiencia castrense y actualmente cursa un doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Geoestratégicas. El ascenso del príncipe, que ya ostenta el rango de coronel mayor, refuerza la continuidad dinástica y la preparación para una transición institucional ordenada en Marruecos.

El rey Mohamed VI, de Marruecos, en su calidad de Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales nombra formalmente a su primogénito, el príncipe heredero Mulay El Hasan, como coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor General.

Este nombramiento no es una mera formalidad administrativa, sino un hito en la preparación del futuro monarca.

Al situar a su hijo en el corazón de la estructura militar, Mohamed VI está replicando el esquema de formación que él mismo recibió de su padre, el rey Hasán II.

"Su majestad el rey Mohamed VI, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, ha tenido a bien nombrar, en el día de hoy, a su alteza real el príncipe heredero Mulay El Hassan coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales", se lee en un comunicado del Gabinete Real.

El comunicado oficial subraya intencionadamente que Mohamed VI desempeñó este mismo cargo desde 1985, cuando todavía era príncipe heredero.

Esta conexión histórica refuerza la continuidad dinástica y envía un mensaje de estabilidad tanto a la población marroquí como a la comunidad internacional.

La posición de coordinador es estratégica: actúa como el engranaje central entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Reales, permitiendo al príncipe obtener una visión integral de la seguridad nacional y la logística militar de un país que se encuentra en un proceso constante de modernización armamentística.

Perfil de Mulay El Hasan

A sus casi 23 años, Mulay El Hasan presenta un perfil que combina la formación académica de élite con la disciplina castrense.

Actualmente, el príncipe compagina sus nuevas responsabilidades con un doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Geoestratégicas en la Universidad Politécnica Mohamed VI de Rabat, lo que le otorga una base teórica crucial para entender el complejo tablero geopolítico del Magreb y el Sahel.

Sus estudios no se limitan a la teoría; se desarrollan en un entorno multilingüe, lo que le permite manejarse con fluidez en árabe, francés, inglés y español, herramientas clave para la proyección internacional.

Ha representado a su padre en eventos de máxima relevancia, como funerales de Estado de líderes mundiales o cumbres climáticas, mostrando un protocolo y una seriedad que ha sido elogiada por analistas diplomáticos.

Este nombramiento llega apenas unos meses después de otro ascenso significativo. En agosto de 2025, con motivo del 26º aniversario de la entronización de su padre, el joven heredero fue ascendido al rango de coronel mayor.

Con este movimiento, la monarquía alauí asegura la transición institucional. El príncipe ya no es solo una figura representativa en actos diplomáticos, sino un actor operativo dentro de la institución más influyente del país: el Ejército.