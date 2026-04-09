Trump estudia castigar a los miembros de la OTAN menos colaborativos en Irán: España podría ser el más afectado

Trump ha amenazado incluso con abandonar la OTAN, aumentando la presión sobre los aliados europeos para que incrementen su apoyo en materia de defensa.

España ha sido uno de los principales opositores a la guerra, negando el uso de sus bases y espacio aéreo para operaciones contra Irán.

El plan contempla retirar tropas y cerrar bases estadounidenses en países considerados poco comprometidos, incluyendo las bases de Rota y Morón en España.

Trump estudia sancionar a países de la OTAN, como España y Alemania, por no apoyar suficientemente a EE.UU. e Israel en el conflicto con Irán.

La Administración Trump estaría evaluando un plan para sancionar a ciertos países miembros de la OTAN que, a juicio del mandatario republicano, no han brindado suficiente apoyo a Estados Unidos e Israel durante el conflicto con Irán, según ha informado este miércoles el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno.

Esta iniciativa contemplaría reubicar tropas estadounidenses, retirándolas de aquellos países aliados considerados poco comprometidos y desplegándolas en territorios que sí respalden la campaña militar estadounidense, una medida que afectaría en gran medida a países como España y Alemania.

La propuesta también incluiría, según los funcionarios estadounidenses citados por WSJ, el cierre de una base estadounidense en al menos un país europeo, poniendo en el punto de mira a las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

Según el rotativo, el proyecto ya ha circulado entre altos cargos del gobierno y ha ido ganando respaldo en las últimas semanas, aunque aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Se trata de una idea más de Trump para castigar a los países de la OTAN, pero menos drástica que la que le ha planteado este mismo miércoles al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el fin de aumentar la presión a los países aliados: el presidente de EEUU ha amenazado con abandonar completamente la Alianza Atlántica.

Estados Unidos cuenta con aproximadamente 84.000 efectivos militares estacionados en Europa. Además, cuenta con unas 40 bases militares en territorio europeo, que suponen un notable impacto económico positivo para el país anfitrión gracias a la inversión generada. La mayoría de ellas pertenecen a la OTAN.

Pero a Trump ahora le parecen inútiles. Opina que la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó en su ofensiva contra Irán y piensa que "no estará" cuando la vuelva a necesitar, según ha expresado en una publicación en su red social en la que vuelve a mencionar a Groenlandia, la isla danesa que pretende anexionar a EEUU: "¡Recuerden ese enorme y mal administrado pedazo de hielo!".

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Según Rutte, el inquilino de la Casa Blanca está "claramente decepcionado" con el papel que han desempeñado algunos aliados europeos en esta guerra. "Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", ha señalado justificando los recientes reproches del republicano.

España, en el punto de mira de Trump

En las últimas semanas, Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

A EEUU no le ha gustado la actitud de Alemania durante la guerra en Irán. Cargos cercanos al canciller Friedrich Merz han criticado las hostilidades que comenzó Trump. Italia, Francia y Reino Unido también han mostrado su oposición a la ofensiva en varias ocasiones.

Pero uno de los mayores opositores occidentales a la guerra en Oriente Medio ha sido, sin duda, España. El Gobierno de Pedro Sánchez impidió desde el primer día de guerra el uso de sus bases y de su espacio aéreo a operativos estadounidenses que se dirigieran a atacar a Irán. Tampoco envió buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

Estas han sido unas posturas fuertemente criticadas por Trump de manera directa, después de varios meses de encontronazos por la negativa del gobierno español de aumentar hasta el 5% del PIB el gasto en Defensa, tal y como solicitó el mandatario republicano para fortalecer la OTAN.

Según los funcionarios consultados por WSJ, España podría ser la gran afectada si el plan de sanciones de Trump contra miembros aliados de la Alianza Atlántica se lleva a cabo.

Es decir, las bases de Rota y Morón son las que tienen más posibilidades de desaparecer y ser trasladadas a otro país de la OTAN que el presidente de EEUU considere más cooperador en sus acciones militares, como Polonia, Rumania, Lituania o Grecia.

La idea de abandonar la OTAN

Un día después de firmar un -frágil- alto el fuego con Irán, EEUU vuelve a poner al mundo expectante de sus acciones y palabras.

Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciaba una reunión entre Rutte y Trump porque este considera que "la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas", avanzando que discutirían la posible salida de EEUU de esta organización trasatlántica.

La reunión ha durado aproximadamente dos horas, sin acceso a la prensa y sin una rueda de prensa posterior. La Administración estadounidense no ha emitido aún ningún pronunciamiento oficial respecto al encuentro.

Sin embargo, el secretario general ha concedido a la CNN una entrevista minutos después de salir de la Casa Blanca. En ella fue consultado sobre si Trump mencionó durante el encuentro sus intenciones de retirar a Estados Unidos de la OTAN, pero evitó responder directamente diciendo que la alianza está en medio de una "transformación" y que los países europeos están dispuestos a ser más "cuidadosos" en temas de defensa.



Rutte ha señalado durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" y con actitud receptiva sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.



Por otro lado, se ha negado a opinar sobre las amenazas emitidas por Trump diciendo que acabaría con toda una civilización y dijo que ahora "el mundo es más seguro" gracias a su "liderazgo".

Rutte ha tratado de reforzar la relación con el presidente estadounidense pese a las tensiones dentro de la alianza, siendo una de las figuras que logró disuadirlo de intentar anexionarse Groenlandia, entre otras cuestiones.