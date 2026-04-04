El jefe del Pentágono contradice al Papa: afirma que las tropas estadounidenses combaten en Irán "en el nombre de Jesucristo"

La Casa Blanca defiende el llamado de Hegseth a rezar por los soldados, mientras el Papa insiste en que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.

Las declaraciones de Hegseth contrastan con el mensaje del Pontífice, quien aboga por la paz, la diplomacia y la protección de los inocentes en Oriente Medio.

El Papa León XIV rechaza el uso de la fe para justificar la guerra y denuncia la instrumentalización del cristianismo para fines de dominación y violencia.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, justifica la ofensiva en Irán invocando un propósito divino y pide rezar por la victoria militar "en el nombre de Jesucristo".

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, ha vuelto a invocar un propósito divino y un fundamento moral cristiano para justificar la ofensiva en Irán, pidiendo al pueblo estadounidense que rece "todos los días, de rodillas" por una victoria militar en Oriente Medio "en el nombre de Jesucristo".

El también secretario de Guerra de EEUU contradice así al papa León XIV (de origen estadounidense) quien ha pedido en diferentes ocasiones el fin de la violencia en la región y quien esta Semana Santa ha querido mostrar su visión sobre lo que considera que es el buen camino a ojos de Dios.

El Pontífice expresó durante la misa de la mañana del Jueves Santo que la misión cristiana a menudo ha sido "distorsionada por un deseo de dominación, totalmente ajeno al camino de Jesucristo".

Sin mencionar de manera directa a Hegseth, quien ha recurrido en diferentes ocasiones a su fe y moral cristiana para defender las órdenes militares ofensivas de EEUU en el extranjero, el Papa también señaló cómo se ha instrumentalizado el cristianismo para fines que, a su juicio, no se ajustan a la doctrina católica.

"Tendemos a considerarnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, grandes cuando nos temen. [...] Dios nos ha dado un ejemplo, no de cómo dominar, sino de cómo liberar; no de cómo destruir la vida, sino de cómo darla", continuó León XIV en la homilía en una clara referencia a la guerra.

Antes de que comenzaran estos importantes días para los más devotos, el Pontífice pidió rezar en esta Semana Santa "por los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de la guerra".

Hegseth, evangélico y bélico

Hegseth suele referirse a la importancia que tiene la fe tanto en su vida personal como, según él, en la identidad de Estados Unidos. Tras el asesinato de Charlie Kirk, difundió un video en el que combinaba su voz recitando el Padre Nuestro con imágenes de misiles en lanzamiento, buques de guerra en plena operación y paracaidistas descendiendo desde el cielo.

Al mismo tiempo que sostiene que esa energía divina es la que guía a los soldados para acabar con el mal, Hegseth ocupa el cargo de máximo responsable civil del ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, las discrepancias con el máximo representante de Dios en la Tierra sobre cómo actuaría un buen cristiano son claras.

No es la primera vez que el Papa defiende la palabra de Jesús en estas últimas semanas en contra de los discursos del jefe del Pentágono: el pasado marzo ya usó una retórica religiosa en este mismo contexto, sugiriendo que todas las bombas están avaladas por lo divino.

Hegseth habló de una “fuerza abrumadora" del ejército estadounidense para hacer llover “muerte y destrucción desde el cielo” sobre sus enemigos iraníes, a quienes tildó de “apocalípticos”.

Entonces, también pidió a los ciudadanos estadounidenses por la victoria en la batalla y la seguridad de sus soldados: "Cada día, de rodillas, con sus familias, en sus escuelas, en sus iglesias”, dijo, “en el nombre de Jesucristo".

“La providencia de nuestro Dios todopoderoso está ahí protegiendo a esos soldados, y estamos comprometidos con esta misión”, dijo en otra ocasión.

Todo ello sin ánimo, al parecer, de que esta oratoria pudiese llegar a elevar el conflicto a una confrontación entre personas con diferentes creencias y religiones, teniendo en cuenta que Irán es una nación musulmana de mayoría chií.

Ante ello, el Papa reaccionó con rotundidad, asegurando que Dios "no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra" porque la rechaza y destacando que nadie puede usar la fe "para justificar el enfrentamiento".



"¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!", dijo León XIV ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.



Y, la Casa Blanca, le replicó: "No creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares, o el propio presidente, hagan un llamado al pueblo estadounidense para que rece por nuestros miembros de las fuerzas armadas y por aquellos que sirven a nuestro país en el extranjero. Me parece, de hecho, un acto muy noble", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Papa, moralista de bajo perfil

León XVI, desde que llegó al Vaticano, ha preferido utilizar su influencia a través de terceros, sin involucrarse directamente en la intermediación de conflictos, al contrario que el papa Francisco en sus últimos meses de vida: mantuvo conversaciones la Santa Sede con líderes como JD Vance o Volodímir Zelenski, en plena guerra en Gaza y en Ucrania.

A pesar de ello, preguntado por los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo el pasado martes, el Pontífice estadounidense afirmó que espera que Trump esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Oriente Medio y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de Pascua.

"Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Oriente Medio y en otros lugares", señaló.



"Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo", agregó.

En este sentido, este viernes ha vuelto a pedir a los líderes implicados en la guerra que la vía diplomática sea el camino a seguir.

En una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha defendido la "necesidad de reabrir" canales de diálogo para alcanzar una "paz justa" en esta guerra que ya supera el mes de continuos bombardeos.