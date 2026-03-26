Guerra en Irán y ataques de EEUU e Israel, hoy en directo: amenazas de Trump, Netanyahu y última hora

Oriente Próximo se acerca a su cuarta semana de conflicto con nuevos ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Teherán no quiere negociar porque sus líderes tienen miedo a ser asesinados por su propia gente.

Estas declaraciones del mandatario estadounidense se han producido horas después de que Irán reconociese haber mantenido mensajes con Washington a través de intermediarios.

Por su parte, Israel ha acelerado sus ataques contra objetivos prioritarios de los ayatolás por miedo a que Donald Trump ordene el alto el fuego este sábado 28 de marzo, justo cuando se cumple un mes del inicio del conflicto.