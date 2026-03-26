Guerra en Irán y ataques de EEUU e Israel, hoy en directo: amenazas de Trump, Netanyahu y última hora
Siga las últimas noticias de la situación en Oriente Próximo, después de que Irán haya negado que esté negociando con Estados Unidos el final de la guerra.
👉 Israel acelera sus ataques contra objetivos prioritarios en Irán por "temor" a que Trump ordene el alto el fuego este sábado
Oriente Próximo se acerca a su cuarta semana de conflicto con nuevos ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Teherán no quiere negociar porque sus líderes tienen miedo a ser asesinados por su propia gente.
Estas declaraciones del mandatario estadounidense se han producido horas después de que Irán reconociese haber mantenido mensajes con Washington a través de intermediarios.
Por su parte, Israel ha acelerado sus ataques contra objetivos prioritarios de los ayatolás por miedo a que Donald Trump ordene el alto el fuego este sábado 28 de marzo, justo cuando se cumple un mes del inicio del conflicto.
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Un caza F-18 estadounidense esquiva en el último momento un proyectil antiaéreo cuando volaba sobre Irán
Un caza F-18 del Ejército estadounidense se ha librado por los pelos de ser derribado cuando volaba sobre la ciudad iraní de Chabahar, según se observa en varios vídeos compartidos en las redes sociales. El avión de combate logra sortear el proyectil antiaéreo en el último momento, aunque se registra una pequeña explosión.
مشاهد جديدة للطائرة الحربية من طراز F-18 التي استهدفتها الدفاعات الجوية لحرس الثورة في تشابهار اليوم.#الميادين pic.twitter.com/KxNHDW07FT— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 26, 2026
A pesar de que la Guardia Revolucionaria iraní había reivindicado el derribo de un F-18, el Comando Central del Ejército de EEUU negó ayer que ninguno de sus cazas de combate haya sido abatido en el espacio aéreo de la República Islámica.
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Muere un tercer soldado israelí en los combates contra Hezbolá en Líbano
Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel ha muerto durante un intercambio de disparos con combatientes de Hezbolá en el sur de Líbano durante la madrugada. Se trata del sargento Ori Greenberg, de 21 años. Es el tercer militar israelí fallecido en la ofensiva para desmantelar al grupo chií respaldado por Irán, que se ha cobrado ya más de un millar de víctimas.
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Dos muertos en Abu Dabi tras el impacto de un misil interceptado por las defensas antiaéreas
Dos personas han muerto en Abu Dabi después de que los restos de un misil interceptado cayeran en la carretera de Swihan, según ha informado la oficina de prensa de Emiratos Árabes Unidos. Otras tres personas han resultado heridas y varios vehículos han registrado daños.
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Trump a Netanyahu: "¿Por qué diablos deberíamos decirle a los iraníes que salgan a las calles si van a ser acribillados?"
Benjamin Netanyahu intuyó en los asesinatos la semana pasada de Alí Larijani y Gholamreza Soleimani, comandante de las milicias paramilitares Basij, una ventana de oportunidad para propiciar uno de sus objetivos más ansiados: el cambio de régimen en Irán. Así se lo trasladó a Donald Trump en una llamada telefónica, proponiéndole que ambos llamasen públicamente a que los iraníes saliesen a las calles.
Sin embargo, según informa el portal Axios, Trump respondió de forma negativa, manifestando su escepticismo sobre la operación y alertando sobre el baño de sangre que podría significar. "¿Por qué diablos deberíamos decirle a la gente que salgan a las calles si van a ser acribillados?", le espetó el mandatario estadounidense a su homólogo israelí.
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Seis heridos por el impacto de un misil de racimo iraní en la localidad israelí de Kafr Qasim
Irán ha continuado durante la madrugada con sus ataques de represalia y ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos. Uno de ellos, con munición de racimo, ha impactado en la localidad de Kafr Qasim. Hay al menos seis personas heridas, según los servicios de emergencia Magen David Adom.
Footage shows the moment one of several cluster munitions struck Kafr Qasim during Iran's ballistic missile attack on central Israel this morning. pic.twitter.com/WkASBA4l9X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026
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El Parlamento iraní elabora una ley para cobrar peaje por "proporcionar seguridad a los buques" en el estrecho de Ormuz
El Parlamento iraní pretende aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz. Se trata de un proyecto "que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión" de Teherán sobre el estratégico paso por el que circula el 20% del petróleo mundial, según el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi.
El diputado ha detallado, según recoge la agencia Tasnim, que se está elaborando un proyecto de ley para "cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz". Reza ha afirmado que se espera que el borrador se ultime la semana que viene y luego se presentará al Parlamento para su discusión.
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Trump: Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a que sus líderes "sean asesinados por su propia gente"
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "asesinados" por Estados Unidos.
Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados, lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.
"Temen ser asesinados por su propia gente" y "también temen ser asesinados por nosotros", precisó el mandatario.