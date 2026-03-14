Trump anuncia un gran despliegue militar internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de abordar el Air Force One para viajar a Florida, en la Base Conjunta Andrews, (Maryland). Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció un gran despliegue militar internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz. EEUU espera que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido colaboren enviando buques de guerra a la zona. Trump afirmó que la capacidad militar de Irán ha sido destruida, pero advirtió sobre la facilidad de Irán para realizar ataques con drones o misiles. El presidente aseguró que Estados Unidos bombardeará y hundirá barcos iraníes para garantizar la seguridad y apertura del estrecho.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que un grupo de países se unirá, en conjunto con EEUU, e iniciará un gran despliegue militar para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", afirmó el mandatario.

El mandatario espera que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, entre otros países afectados por el conflicto con Irán y sus restricciones, envíen buques a la zona para colaborar con las fuerzas estadounidenses.

En el comunicado, publicado en Truth Social, Donald Trump no detalló qué países integrarán esta coalición, aunque expresó su esperanza y deseo de que los cinco mencionados participen.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, por muy derrotados que estén", presumió Trump en su publicación sobre la actuación estadounidense.

Sin embargo, el mandatario advirtió de la necesidad de ayuda internacional, ya que aseguró que a Irán "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes, de una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE", sentenció el presidente.

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