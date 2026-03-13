Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha levantado las sanciones a sus empresas para importar y explotar petróleo venezolano, buscando aliviar la crisis energética causada por la guerra de Irán. La medida permite transacciones con el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA, siempre bajo legislación y resolución de disputas en territorio estadounidense. El levantamiento de sanciones excluye operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de China, así como personas sancionadas por Washington. La decisión se produce en un contexto de fuertes subidas del precio del petróleo y volatilidad en los mercados debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz y la escalada de la guerra de Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este viernes sanciones a sus empresas para poder explotar e importar petróleo venezolano.

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA.

La licencia emitida estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse en territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de China, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce además en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

La escalada de precios de la gasolina llevó a Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para incrementar la oferta y a levantar temporalmente las restricciones a los otros países para que puedan adquirir petróleo ruso sancionado por Washington.

Las principales firmas de análisis ya tienen sobre la mesa un escenario extremo para la guerra de Irán: un crudo disparado hacia los 150 dólares, correcciones bursátiles cercanas al 15% y el resurgimiento de la estanflación.

Pese a ello, el mercado sigue priorizando desenlaces intermedios, con un impacto económico y financiero más moderado.

La volatilidad reciente refleja ese pulso, puresto que el petróleo encabeza las subidas en los mercados financieros desde el inicio de la crisis y las bolsas acumulan pérdidas.