Mojtaba Jamenei se encuentra "sano y salvo" pese a que no se le ha visto públicamente desde su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán. Así lo ha confirmado en redes sociales Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de la República Isámica y asesor gubernamental.

The New York Times, citando a fuentes del régimen de los ayatolás y de la inteligencia israelí, informa de que Jamenei fue herido durante un bombardeo en el primer día de la operación Furia Épica. Aunque las circunstancias no están claras, el ayatolá presenta heridas en sus piernas y se encuentra en un lugar de máxima seguridad con comunicación limitada.

La gente sostiene carteles con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Reuters

La televisión estatal iraní se ha referido en las últimas horas al líder supremo como "veterano herido de la guerra del Ramadán", en referencia a la terminología utilizada por la República Islámica para referirse al conflicto. Pero en ningún momento se ha especificado cuál es su estado.

"Me enteré de que el Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, está sano y salvo", ha desvelado Yousef Pezeshkian.