David Barreira
Publicada

El duodécimo día de guerra arranca con ataques de Estados Unidos sobre Teherán y bombardeos de Irán contra bases estadounidenses en Irak y en el resto de países del golfo Pérsico.

La 'lluvia negra' cubre el cielo de Teherán por los ataques de EEUU mientras Irán empieza a minar el estrecho de Ormuz

Trump se enfanga en la guerra con Irán reproduciendo errores del pasado y complicándose las elecciones legislativas

  1. David Barreira

    Heridas cuatro personas tras el impacto de dos drones en el aeropuerto de Dubái

    Al menos cuatro personas han resultado heridas este miércoles a causa del impacto de dos drones en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái, según han confirmado las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. El tráfico aéreo no ha sufrido afectaciones ni retrasos.

    La Oficina de Medios de Dubái ha señalado que "dos drones cayeron hace poco en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Dubái, causando heridas leves a dos ghaneses y un bangladesí, así como heridas moderadas a un ciudadano indio".

  2. David Barreira

    Un tercer carguero sufre un ataque en el estrecho de Ormuz

    La autoridad de seguridad marítima de Reino Unido informa de un tercer ataque con un proyectil contra un carguero en el estrecho de Ormuz, cerca de las costas de Emiratos Árabes Unidos. La tripulación ya ha sido evacuada y no se han registrado "daños medioambientales". Por el momento se desconocen los detalles del incidente y su autoría.

  3. David Barreira

    El Ejército israelí completado nueva oleada de ataques contra Hezbolá en los suburbios de Beirut

    El Ejército israelí ha desvelado una "nueva oleada de ataques" contra el Dahye, suburbio al sur de Beirut (Líbano) e histórico bastión de Hezbolá, según un comunicado de las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los objetivos fueron centros de mando de la milicia chií e instalaciones de almacenamiento de armas.

    Además, las FDI reportaron que ayer atacaron otro centro de mando de Hezbolá  en la zona de Tiro (sur de Líbano).

  4. David Barreira

    Mojtaba Jamenei se encuentra "sano y salvo" tras resultar herido en un bombardeo el primer día de guerra

    Mojtaba Jamenei se encuentra "sano y salvo" pese a que no se le ha visto públicamente desde su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán. Así lo ha confirmado en redes sociales Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de la República Isámica y asesor gubernamental.

    The New York Times, citando a fuentes del régimen de los ayatolás y de la inteligencia israelí, informa de que Jamenei fue herido durante un bombardeo en el primer día de la operación Furia Épica. Aunque las circunstancias no están claras, el ayatolá presenta heridas en sus piernas y se encuentra en un lugar de máxima seguridad con comunicación limitada.

    La gente sostiene carteles con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán.

    La gente sostiene carteles con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Reuters

    La televisión estatal iraní se ha referido en las últimas horas al líder supremo como "veterano herido de la guerra del Ramadán", en referencia a la terminología utilizada por la República Islámica para referirse al conflicto. Pero en ningún momento se ha especificado cuál es su estado.

    "Me enteré de que el Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, está sano y salvo", ha desvelado Yousef Pezeshkian.

  5. David Barreira

    Un segundo buque de carga alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

    La autoridad de seguridad marítima de Reino Unido (UKMTO) ha informado de que un buque de carga ha recibido el impacto de un proyectil cuando se encontraba en el estrecho de Ormuz, cerca de las costas de Emiratos Árabes. El barco se encuentra en llamas y la tripulación ha sido evacuada. Es el segundo incidente de este tipo que se registra en las últimas horas.

  6. Estados Unidos elimina 16 barcos iraníes con minas en el estrecho de Ormuz

    El Ejército estadounidense ha eliminado varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz. 

  7. David Barreira

    El Ejército estadounidense cifra en 140 los militares heridos desde el inicio de la guerra

    El Gobierno de Estados Unidos ha cifrado en alrededor de 140 los militares estadounidenses que han resultado heridos desde el inicio de la guerra en Irán. Según un portavoz del Departamento de Defensa, la "gran mayoría" de estas lesiones han sido "menores" y 108 efectivos ya han regresado al servicio, mientras que otros ocho siguen hospitalizados con diagnóstico "grave".

  8. David Barreira

    Un dron alcanza una instalación diplomática de EEUU en Bagdad

    Un dron ha impactado en una instalación diplomática estadounidense en Irak, según el Departamento de Estado. La explosión, registrada cerca del aeropuerto de Bagdad, se ha saldado sin víctimas.

    The Washington Post ha informado que seis aparatos no tripulados lanzados se dirigían hacia el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, cinco de los cuales pudieron ser derribados. Los drones fueron lanzados por la Resistencia Islámica, un grupo armado respaldado por Irán.