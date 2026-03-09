El décimo día de guerra comienza con el régimen de los ayatolás desafiando a Donald Trump tras nombrar al hijo de Jamenei, Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán.
El ala dura del régimen iraní desafía las amenazas de Trump e impone al hijo de Jamenei, Mojtaba, como líder supremo
Mojtaba, el "príncipe en la sombra" vinculado a la Guardia Revolucionaria que emerge para perpetuar el ala radical
-
Israel reivindica ataques contra los centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna iraníes y de los Basij
La Fuerza Aérea israelí ha atacado durante la madrugada centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna y del grupo paralimitar de los Basij en Irán, según un comunicado castrense.
"Entre las infraestructuras atacadas se encuentran: el cuartel general del cuerpo regional del régimen iraní, el centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna en Isfahán, una base adicional utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Basij y el cuartel general de la policía del CGRI", especifica la nota.
צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026
צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.
חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.
במסגרת התקיפות,… pic.twitter.com/jAoSXCg2dz
Según el comunicado militar, la Fuerza Aérea israelí completó además ataques adicionales contra objetivos en distintas partes del país. Entre los blancos alcanzados figura una instalación de producción de motores para cohetes y varias bases de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance.
-
El Ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán
El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hezbolá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa.
Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal de la red social Telegram, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.