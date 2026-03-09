La Fuerza Aérea israelí ha atacado durante la madrugada centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna y del grupo paralimitar de los Basij en Irán, según un comunicado castrense.

"Entre las infraestructuras atacadas se encuentran: el cuartel general del cuerpo regional del régimen iraní, el centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna en Isfahán, una base adicional utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Basij y el cuartel general de la policía del CGRI", especifica la nota.

צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן



צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.



במסגרת התקיפות,… pic.twitter.com/jAoSXCg2dz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Según el comunicado militar, la Fuerza Aérea israelí completó además ataques adicionales contra objetivos en distintas partes del país. Entre los blancos alcanzados figura una instalación de producción de motores para cohetes y varias bases de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance.