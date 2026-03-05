Los 12 mapas que explican las claves de la primera guerra de Trump: del programa nuclear al cambio de régimen en Irán pasando por el estrecho de Ormuz

La muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, ha generado inestabilidad en el régimen, pero el sistema político mantiene una estructura de sucesión provisional.

Irán cuenta con el respaldo de Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen, mientras que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel se alinean con Estados Unidos.

El conflicto impacta al comercio energético global tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial, afectando a mercados y seguridad en Europa y Asia.

La operación 'Furia Épica' es la primera gran guerra de Trump, con una intervención militar a gran escala contra Irán y múltiples ataques coordinados con Israel.

La operación ‘Furia Épica’ es ya la primera gran guerra de Donald Trump: su primera gran intervención militar sostenida y a gran escala, con Irán como objetivo central. Hasta ahora, su acción exterior se había limitado a golpes puntuales en siete países pero con acciones limitadas, según datos de ACLED. En cuestión de días, la implicación estadounidense en la ofensiva junto a Israel ha avanzado y amenaza con abrir varios frentes.

Desde el programa nuclear al cambio de régimen, con el estrecho de Ormuz como nudo estratégico. Todo este panorama en una crisis que ya empieza a salpicar a Europa por seguridad, energía y mercados. La Casa Blanca sostiene que la guerra busca frenar a Irán, al que Trump presenta como “una amenaza” si avanza en capacidades ligadas a la tecnología nuclear, aunque el relato público ha variado sobre los objetivos y el alcance real del conflicto.

El impacto más inmediato sobre el sistema mundial llegó con el bloqueo del estrecho de Ormuz: un paso crítico para el comercio energético global y uno de los puntos más sensibles del mapa económico del planeta.

Repasamos en 12 mapas el paso a paso de la intervención estadounidense y analizamos, en clave visual, las singularidades del conflicto con Irán.

Sábado 28 de marzo. 09:45h El primer ataque tuvo como objetivo diversas instalaciones vinculadas a misiles balísticos y provocaron la destrucción de varios buques de guerra. Sábado 28 de marzo. 10:00h Esta intervención acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que el sábado por la mañana estaba en un complejo del centro de Teherán. Sábado 28 de febrero. 23:00h En respuesta, Irán tomó represalias esa misma noche y lanzó drones y misiles contra bases militares estadounidenses en distintos países de Oriente Medio, además de Israel. Domingo 1 de marzo. 03:00h En la madrugada del domingo, Israel volvió a efectuar una ofensiva y bombardeó las bases estadounidenses en Siria e Irak. Lunes 2 de marzo (I) EEUU e Israel vuelven a bombardear puntos estratégicos de Irán: instalaciones de misiles, bases navales, instalaciones de drones y bases aéreas. Lunes 2 de marzo (II) Irán lanza un ataque sin precedentes contra bases estadounidenses en Chipre, en territorio británico. Simultáneamente, Hezbolá bombardea el norte de Israel, forzando la evacuación de miles de civiles. Martes 3 de marzo Irán ataca por primera vez a Omán y golpea de nuevo a Emiratos Árabes, mientras Israel bombardea Beirut y moviliza a 100.000 reservistas para una incursión terrestre tras los ataques de Hezbolá a la base de Ramat David. Miércoles 4 de marzo La OTAN intercepta un misil dirigido a Turquía mientras EEUU hunde la fragata IRIS Dena en Sri Lanka, el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Quiénes son los aliados y enemigos de Irán?

En esta guerra, Irán no está solo. Actúa a través de otros grupos armados del Eje de la Resistencia: Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen, tres piezas clave que trasladan el pulso entre el Líbano, la franja de Gaza y el estrecho de Bab el Mandeb.

En el otro lado del tablero, la mayoría de potencias de la península arábiga se alinean políticamente con Estados Unidos y, de forma indirecta, con Israel. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos actúan como socios centrales, mientras Turquía e Israel figuran entre los aliados clave de la arquitectura regional. Omán intenta mantener un perfil más neutral, siendo el negociador para las conversaciones nucleares entre estadounidenses e iraníes.

¿Cómo afecta a Occidente?

La dimensión económica llega cuando el pulso se traslada a los estrechos: por Ormuz pasa el 20% del crudo mundial, pero el golpe es asimétrico ya que China absorbe el 90% de las exportaciones de Irán que transitan por esta vía. Según la EIA, el bloqueo de estos 20 millones de barriles diarios obliga a gigantes como Sinopec a recurrir a sus reservas estratégicas ante la parálisis total del suministro.

Si el bloqueo se sostiene, el efecto inmediato sería tensión en precios y en cadenas de suministro, con especial presión sobre los grandes importadores asiáticos, y un incentivo añadido para que terceros actores intenten forzar una desescalada. En otras palabras: el conflicto no sólo se mide en misiles, sino también en rutas marítimas y en la capacidad de Irán (y sus aliados) de convertir su debilidad interna en palancas externas.

El objetivo para Estados Unidos e Israel está claro: cambiar el régimen de Irán. La República Islámica se enfrenta a este punto bastante debilitada, con una crisis alimentada por protestas y sus proxis en estado precario.

¿Qué consecuencias tiene para el régimen iraní?

En la sociedad iraní conviven más de una decena de culturas, combinado con distintas religiones y lenguas. Desde judíos a árabes, kurdos o azeríes, aunque la cultura persa es mayoritaria.

Irán representa un sistema híbrido: tienen un parlamento electo, pero no es soberano, ya que sus leyes deben pasar por el Consejo de Guardianes. Ese consejo está compuesto por 12 miembros, la mitad clérigos nombrados por el ayatolá y la otra mitad juristas nombrados por el jefe del Poder Judicial y aprobados por el parlamento.

La ‘Furia Épica’ de Trump terminó con la muerte del principal mandatario, el ayatolá Ali Jamenei. El líder supremo está por encima del Parlamento con capacidad para orientar y vetar la dirección política.

La muerte de Jamenei ha provocado inestabilidad, pero no impide que el sistema se postergue. El protocolo designa un consejo provisional formado por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un faqih, que suele ser un jurista o clérigo perteneciente al Consejo de Guardianes seleccionado para ese rol. En este caso, será el ayatolá Alireza Arafi el líder supremo en funciones.

Los medios estadounidenses apuntan a que la CIA estuvo monitorizando a los mandos iraníes. Israel, según informaciones, hackeó durante años las cámaras de tráfico de Teherán para localizar a la cúpula iraní y eliminar a medio centenar de altos cargos. "Este gran crimen nunca quedará sin respuesta y marcará una nueva página en la historia del mundo islámico”, advirtió el presidente del país Masoud Pezeshkian en un comunicado.

¿Cuál es la "amenaza nuclear" de Irán?

Trump ha excusado su intervención en que las negociaciones en Ginebra sobre el uso de la fuerza nuclear no fueron provechosas, mientras que Israel ha sostenido que se trataba de un “ataque preventivo”.

EEUU lleva cerca de 50 años enemistada con Irán tras la Revolución de 1979 en la que los iraníes derribaron al shah Mohammad Reza Pahlevi, un aliado de Washington. Esto redefinió su relación durante décadas.

El mapa nuclear iraní, objetivo central de esta ofensiva, se despliega a través de instalaciones críticas como los centros de enriquecimiento de Natanz y Fordow.

Este último blindado bajo roca sólida, junto al complejo tecnológico de Isfahán y la planta costera de Bushehr, cuya vulnerabilidad mantiene en alerta al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por el riesgo de un desastre radiológico en el Golfo.