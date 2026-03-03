El cuarto día de guerra ha comenzado con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hezbolá anunciara el envío de drones contra una base israelí.
Esta madrugada, la Embajada de EEUU en Arabia Saudí ha sufrido un ataque con dos drones presuntamente vinculados a Irán. La evolución de la guerra confirma que el confilcto se expande por todas la región del Golfo Pérsico.
🔴 Trump planea que la guerra en Irán dure "cuatro o cinco semanas" pero dice tener "la capacidad de ir mucho más allá"
🔴 Macron anuncia que aumentará el número de cabezas nucleares que posee Francia: "Para ser temidos hay que ser poderosos"
🔴 La guerra de Irán alcanza las puertas de la UE: Grecia envía fragatas y cazas a Chipre ante los ataques de Teherán
Última hora | Hezbolá ataca una base aérea en el norte de Israel y el Ejército israelí bombardea Beirut
El grupo chií libanés Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.
En su página web oficial, Hezbolá indicó que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David, en respuesta a la "agresión criminal israelí que ha atacado decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut".
Según el comunicado, el ataque tuvo lugar esta madrugada con un escuadrón de drones en respuesta a los ataques israelíes que han provocado la "muerte de decenas de hombres, mujeres y niños, decenas más de heridos, y la destrucción de edificios e infraestructura civil", dice Hizbulá.
Francia prepara vuelos para repatriar a sus ciudadanos vulnerables en Oriente Medio
Francia anunció este martes que está preparando fletes de vuelos para repatriar a sus nacionales "más vulnerables" en los países de Oriente Medio afectados por la guerra en Irán y facilitar además el regreso de los franceses a los que la escalada bélica les pilló de transito en la zona.
"Nos estamos preparando para fletar vuelos para que las personas más vulnerables, aquellas que merecen estar acompañadas, puedan, si es necesario, beneficiarse de ellos", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, a la televisión BFMTV.
El jefe de la diplomacia francesa señaló que hay 400.000 franceses en la docena de países implicados en el conflicto de Oriente Medio, la gran mayoría residentes, pero también que tienen identificados a "más de 25.000" que se han registrado como de paso, y afirmó que para ellos van "a facilitar su retorno a Francia desde que sea posible".
Última hora | Israel dice haber matado al jefe de armamento de Hezbolá, asociado a Irán
El Ejército israelí informó este martes de la muerte en la capital libanesa de Beirut de Reza Juzai, a quien identificó como jefe del programa de armamento de Hezbolá y al frente del cuerpo libanés de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.
En un comunicado publicado en sus canales, el Ejército afirmó que Juzai, asesinado ayer, era considerado la "mano derecha" del comandante del cuerpo libanés y "un actor clave" en el fortalecimiento de las capacidades militares de Hezbolá mediante el suministro de material desde Irán.
Israel bombardea de forma recurrente el sur del Líbano y objetivos de Hezbolá, pese al alto el fuego de noviembre de 2024. Y desde este lunes, tras un ataque de los chiíes contra el norte del país -que no causó heridos- ataca el Líbano de forma paralela a Irán; causando en este país al menos 31 muertos y una oleada de desplazados.
Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano
Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, confirmó este martes un portavoz castrense, en una acción que describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hezbolá contra su frontera norte.
"Nuestros soldados están operando en el sur del Líbano, en algunas posiciones cerca de la zona fronteriza como parte de una postura defensiva avanzada mejorada", dijo en un videoconferencia con la prensa internacional el portavoz castrense, Nadav Shoshani.
Última hora | Estados Unidos cierra indefinidamente su embajada en Kuwait
Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.
"Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales", indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.
El anuncio llegó horas después de que la embajada de Estados Unidos en la vecina Arabia Saudí fuera atacada por dos drones, lo que ocasionó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.
También, después de que Kuwait derribara ayer lunes tres aviones estadounidenses por error, aunque los seis tripulantes están a salvo tras haberse eyectado a tiempo.
Irán atacará a cualquier barco que intente pasar por el Estrecho de Ormuz
El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ebrahim Yabari, ha afirmado este lunes que el Estrecho de Ormuz está cerrado y ha advertido de que Irán prenderá fuego a cualquier barco que intente pasar, según informan medios iraníes. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos ha negado que el paso esté cerrado, según la cadena Fox.
Esta es la advertencia más explícita de Irán desde que informó a los barcos que cerraría la ruta de exportación el sábado, una medida que amenaza con estrangular una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y hacer subir drásticamente los precios del crudo.
"El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular incendiarán esos barcos", ha declarado Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe de la Guardia, en declaraciones difundidas por los medios estatales.
Francia va a enviar sistemas antidrones a Chipre tras los ataques iraníes a bases británicas
Francia planea enviar sistemas antimisiles y antidrones a Chipre después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada por drones, dijo el martes la agencia de noticias de Chipre (CNA).
La ayuda francesa a la isla tiene lugar después de la oferta de asistencia de Grecia y tras el ataque con drones a RAF Akrotiri, una base soberana británica.
En primer lugar, un dron Shahed, de fabricación iraní, se estrelló contra la pista de la base, causando daños leves. Horas después, otros dos drones fueron interceptados.
El precio del gas natural se dispara otro 22 % y supera los 53 dólares
El precio del gas natural sigue disparado este martes, ya que registra una fuerte revalorización del 22 %, hasta superar los 53 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio.
Según datos de Bloomberg, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares.
En la jornada previa, ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %.
Última hora | China acusa a EEUU. e Israel de "incitar un cambio de régimen" en Irán
China acusó este martes a Estados Unidos e Israel de "incitar un cambio de régimen" en Irán tras los ataques lanzados el pasado 28 de febrero y calificó de "inaceptable" el asesinato del líder de la república islámica, Ali Jamenei, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning reiteró hoy en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".
Trump se reúne con el canciller alemán en medio de los ataques de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir hoy martes en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, en medio de los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán y en un contexto de escalada bélica en las regiones del Golfo Pérsico.
Alemania emitió ayer junto a Francia y Reino Unido un comunicado en el que se declaran dispuestos a atacar Irán para defender sus intereses en la región, dejando claro que colaborarán con Estados Unidos en la guerra.
Guerra de Irán | Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut
El Ejército de Israel continúa atacando este martes, en el inicio del cuarto día de guerra conjunta con su aliado EEUU., tanto la capital iraní como Beirut, según informó en un comunicado castrense.
"La Fuerza Aérea israelí ha iniciado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hezbolá", alega el texto.
Además, los cazas israelíes siguen bombardeando el sistema de defensa aérea iraní, así como lanzadores de misiles y emplazamientos de tiro de proyectiles.
La Embajada de EEUU en Arabia Saudí sufre un ataque con dos drones presuntamente vinculados a Irán
La Embajada de Estados Unidos en Riad ha sido atacada durante la madrugada de este lunes por dos drones presuntamente vinculados a Irán, que han provocado "un pequeño incendio y daños menores en el edificio", tal y como ha confirmado el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.
En el momento del ataque la embajada estaba vacía, por lo que no ha habido heridos. Minutos después, se escuchaban dos explosiones adicionales en el barrio diplomático de Riad, según ha informado Reuters.
Es por ello que el órgano diplomático estadounidense ha pedido a sus ciudadanos en Arabia Saudí que se refugien en sus hogares "de inmediato", especialmente en Yeda, Riad y Dhahran, y eviten "acudir a la Embajada hasta nuevo aviso".
Última hora de la guerra | Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en el sur de Irán
Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques en las ciudades de Jam y Dir de la sureña provincia de Busher (sur), informaron medios iraníes este martes.
“A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron”, indicó el diario Shargh.
La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA sitúa las víctimas mortales en 742.
Trump alardea de tener un "suministro ilimitado" de armas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó en la madrugada de este martes que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas, en pleno conflicto en Oriente Medio desatado por el ataque de Washington e Israel contra Irán.
"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas. Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió Trump en su red Truth Social.
El mandatario, sin embargo, agregó que las reservas de armas "del nivel más alto" no son todavía las que él quisiera y culpó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haberlas regalado gratis a Ucrania.
Última hora de la guerra | EEUU ordena al personal no de emergencia que abandone Bahréin, Irak y Jordania
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado la salida del personal gubernamental no urgente y de sus familiares de Bahréin, Irak y Jordania tras la escalda del conflicto en Oriente Medio y los ataques de Teherán sobre bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
La orden se produce mientras Estados Unidos monitorea el riesgo de seguridad vinculado a su conflicto con Irán.
742 muertos y 971 heridos en Irán desde el inicio de los ataques
La organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, entre ellos 176 menores de edad.
Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con su último informe.
En el tercer día de bombardeos, los ataques del lunes dejaron al menos un centenar de muertos y decenas de heridos, según datos preliminares recopilados sobre el terreno.