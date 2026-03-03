El grupo chií libanés Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

En su página web oficial, Hezbolá indicó que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David, en respuesta a la "agresión criminal israelí que ha atacado decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluyendo los suburbios del sur de Beirut".

Según el comunicado, el ataque tuvo lugar esta madrugada con un escuadrón de drones en respuesta a los ataques israelíes que han provocado la "muerte de decenas de hombres, mujeres y niños, decenas más de heridos, y la destrucción de edificios e infraestructura civil", dice Hizbulá.