Felipe VI ha hecho este domingo un llamamiento a la moderación en el uso de la fuerza en Oriente Medio y ha exigido el respeto a la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a la situación actual de confrontación tras el inicio de la operación 'Furia Épica' en Irán.

En su discurso en la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) con motivo de la inauguración este lunes de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), el rey se ha referido a la coyuntura crítica en Oriente Medio, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta iraní contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait.

Una situación, ha advertido el jefe del Estado, con un claro riesgo de escalada regional y "consecuencias impredecibles".