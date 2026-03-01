🔴 EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán: la operación 'Furia épica' busca un cambio de régimen en Teherán
🔴 Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump insta a su población a rebelarse contra el régimen: "Es la oportunidad"
🔴 El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones
Ataque a Irán, en directo | Felipe VI llama a la moderación en Oriente Medio y pide que se respete la vida de civiles
Felipe VI ha hecho este domingo un llamamiento a la moderación en el uso de la fuerza en Oriente Medio y ha exigido el respeto a la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a la situación actual de confrontación tras el inicio de la operación 'Furia Épica' en Irán.
En su discurso en la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) con motivo de la inauguración este lunes de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), el rey se ha referido a la coyuntura crítica en Oriente Medio, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta iraní contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait.
Una situación, ha advertido el jefe del Estado, con un claro riesgo de escalada regional y "consecuencias impredecibles".
Ataque a Irán, en directo | EEUU ha atacado más de 1.000 objetivos iraníes
El Comando Central de Estados Unidos informó que el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra más de 1.000 objetivos en Irán desde que comenzó la campaña el sábado. Entre los blancos figuran centros de mando y control, el Cuartel General Conjunto del CGRI, el Cuartel General de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI, sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, buques y submarinos de la Armada iraní, además de infraestructura de misiles antibuque y capacidades de comunicación militar.
Ataque a Irán, en directo | La UE exige máxima contención a Irán y advierte de nuevas sanciones ante la escalada en Oriente Medio
La Unión Europea ha expresado su máxima preocupación por la escalada en Irán y Oriente Medio, ha exigido respeto al derecho internacional y ha advertido que podría imponer nuevas sanciones para proteger la seguridad europea. Bruselas insiste en frenar el programa nuclear iraní, evitar una guerra prolongada y garantizar la seguridad marítima en puntos críticos como el Estrecho de Ormuz.
Ataque a Irán, en directo | Irán atacó la refinería israelí de Haifa, según las Fuerzas Armadas de EEUU
Los ataques iraníes del sábado contra objetivos en Israel incluyeron la refinería israelí de Haifa, detalló este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no precisó si hubo daños.
Ese mando militar, responsable de las operaciones en Oriente Medio, publicó un mensaje en redes sociales en el que precisó los ataques iraníes contra instalaciones civiles en Israel y en varios países árabes con bases militares estadounidenses.
Uno de esos objetivos fue la refinería que el grupo Bazan tiene en Haifa, que es la mayor instalación de ese tipo en Israel, y que suspendió de forma preventiva sus operaciones al inicio de las operaciones israelíes y estadounidenses sobre Irán.
Ataque a Irán | Cuba envía sus condolencias a Irán por el "asesinato" del ayatolá Jameneí
El Gobierno de Cuba envió este domingo sus condolencias a Irán por la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra ese país.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, escribió en sus redes que Cuba envía "sentidas condolencias" al pueblo, al Gobierno y al presidente, Masud Pezeshkian, "por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán", y las hizo extensivas a sus familiares.
Ataque a Irán, en directo | La Casa Blanca confirma que Trump habló con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el domingo con los líderes de Israel, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X.
Ataque a Irán, en directo | Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada del embajador
Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador de Irán, dijo el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de los ataques iraníes contra el país del Golfo.
Ataque a Irán, en directo | El ministro de Exteriores iraní afirma que los ataques contra Teherán no afectan a su capacidad de librar la guerra
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada. Por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabar la guerra.
“Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra”, dijo en X Araqchí.
El jefe de la diplomacia iraní afirmo que han dedicado dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Iraq.
We've had two decades to study defeats of the U.S. military to our immediate east and west. We've incorporated lessons accordingly.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 1, 2026
Bombings in our capital have no impact on our ability to conduct war. Decentralized Mosaic Defense enables us to decide when—and how—war will end. pic.twitter.com/E4jrdnDapb
Ataque a Irán, en directo | Ataques en la ciudad de Rey, cerca de Teherán, afectan una comisaría de policía y dejan víctimas, según Tasnim
Una comisaría de policía en la ciudad de Rey, cercana a Teherán, ha sido afectada por recientes ataques, y se reportan víctimas, según informa la agencia iraní Tasnim. Los detalles sobre el número de heridos o fallecidos aún no han sido confirmados oficialmente, mientras las autoridades investigan el alcance de los daños en esta zona estratégica.
Irán, en directo | Irán lanza ataques con drones contra posiciones de disidentes kurdos en el Kurdistán iraquí
án ha llevado a cabo ataques con drones contra bases de disidentes kurdos en el Kurdistán iraquí, en medio de la creciente tensión regional. Estas operaciones buscan debilitar a los grupos armados opositores al régimen iraní y generar presión sobre sus posiciones en territorio iraquí.
Irán, en directo | Israel afirma que Irán "está amenazando la paz mundial"
El ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha informado este domingo que el régimen ayatolá iraní "está amenazando la paz mundial".
"La capacidad balística de Irán se extiende más allá", setenció vía x el gabinete de Israel.
Iran’s ballistic capability spans beyond the Middle East. The Iranian Ayatollah regime is threatening world peace. pic.twitter.com/eh25H1u3gp— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 1, 2026
Irán, en directo | Los talibanes piden "contención" en Oriente Medio en plena guerra abierta con Pakistán
El Gobierno de los talibanes expresó este domingo su "profunda preocupación" por la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán, e instó a resolver la crisis por vías diplomáticas, un llamamiento a la paz en medio de la "guerra abierta" que la propia administración afgana libra actualmente contra el vecino Pakistán.
Atacada la la televisión estatal iraní en los bombardeos de Estados Unidos e Israel
La televisión estatal iraní fue atacada este domingo por EEUU e Israel, informó el propio medio público, que aseguró que continúa emitiendo.
"Hace unos momentos partes de la sede de la Radio y Televisión de Irán fueron blanco de ataques sionista-estadounidenses", indicó la radiotelevisión pública iraní (IRIB) en su Telegrama.
París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en Emiratos Árabes Unidos por un ataque iraní
La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, anunció este domingo que un hangar de una base naval gala en Abu Dabi, contigua a otra de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió daños materiales "limitados" como consecuencia de un ataque iraní.
"Un hangar de nuestra base naval contigua a la de Emiratos Árabes Unidos ha sido alcanzado en un ataque con drones dirigido contra el puerto de Abu Dabi", indicó en su cuenta de la red social X.
Trump afirma que EEUU está hundiendo la Armada de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el ejército estadounidense está hundiendo la Armada de Irán, habiendo destruido hasta el momento nueve buques de guerra iraníes y asegurando que están "yendo tras el resto".
"¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque, destruimos prácticamente su Cuartel General Naval", añadió Trump en redes sociales, antes de concluir con un toque más ligero: "Aparte de eso, ¡su Armada lo está haciendo muy bien!".
Israel llama a filas a 100.000 soldados reservistas para reforzar su capacidad ofensiva y defensiva
El portavoz militar israelí ha confirmado que 100.000 soldados de reserva han sido llamados a filas mientras continúa la operación contra Irán. Esta movilización refleja la gravedad de la escalada militar en la región y el compromiso de Israel de reforzar su capacidad defensiva y ofensiva ante posibles represalias iraníes.
Feijóo afirma que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" en el conflicto en Irán
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" y frente a "un régimen de represión" como el iraní, y ha pedido "tener una posición firme" y "no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas". "El mundo es mejor cuando cae un tirano", ha asegurado.
Irán asegura haber atacado a tres petroleros estadounidenses y británicos en el estrecho de Ormuz
Irán ha afirmado que sus fuerzas han atacado tres petroleros, de bandera estadounidense y británica, en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo a nivel mundial.
Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados en España tras el cierre del espacio aéreo
Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.
Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo.
Mientras, Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.
La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".
Israel continúa bombardeando Irán y Pezeshkian promete seguir luchando
El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró, en su primera aparición pública desde el comienzo de la guerra, que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.