🔴 EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán: la operación 'Furia épica' busca un cambio de régimen en Teherán
🔴 Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump insta a su población a rebelarse contra el régimen: "Es la oportunidad"
🔴 El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones
Irán, en directo | Irán lanza ataques con drones contra posiciones de disidentes kurdos en el Kurdistán iraquí
án ha llevado a cabo ataques con drones contra bases de disidentes kurdos en el Kurdistán iraquí, en medio de la creciente tensión regional. Estas operaciones buscan debilitar a los grupos armados opositores al régimen iraní y generar presión sobre sus posiciones en territorio iraquí.
Irán, en directo | Israel afirma que Irán "está amenazando la paz mundial"
El ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha informado este domingo que el régimen ayatolá iraní "está amenazando la paz mundial".
"La capacidad balística de Irán se extiende más allá", setenció vía x el gabinete de Israel.
Iran’s ballistic capability spans beyond the Middle East. The Iranian Ayatollah regime is threatening world peace. pic.twitter.com/eh25H1u3gp— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 1, 2026
Irán, en directo | Los talibanes piden "contención" en Oriente Medio en plena guerra abierta con Pakistán
El Gobierno de los talibanes expresó este domingo su "profunda preocupación" por la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán, e instó a resolver la crisis por vías diplomáticas, un llamamiento a la paz en medio de la "guerra abierta" que la propia administración afgana libra actualmente contra el vecino Pakistán.
Atacada la la televisión estatal iraní en los bombardeos de Estados Unidos e Israel
La televisión estatal iraní fue atacada este domingo por EEUU e Israel, informó el propio medio público, que aseguró que continúa emitiendo.
"Hace unos momentos partes de la sede de la Radio y Televisión de Irán fueron blanco de ataques sionista-estadounidenses", indicó la radiotelevisión pública iraní (IRIB) en su Telegrama.
París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en Emiratos Árabes Unidos por un ataque iraní
La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, anunció este domingo que un hangar de una base naval gala en Abu Dabi, contigua a otra de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió daños materiales "limitados" como consecuencia de un ataque iraní.
"Un hangar de nuestra base naval contigua a la de Emiratos Árabes Unidos ha sido alcanzado en un ataque con drones dirigido contra el puerto de Abu Dabi", indicó en su cuenta de la red social X.
Trump afirma que EEUU está hundiendo la Armada de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el ejército estadounidense está hundiendo la Armada de Irán, habiendo destruido hasta el momento nueve buques de guerra iraníes y asegurando que están "yendo tras el resto".
"¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque, destruimos prácticamente su Cuartel General Naval", añadió Trump en redes sociales, antes de concluir con un toque más ligero: "Aparte de eso, ¡su Armada lo está haciendo muy bien!".
Israel llama a filas a 100.000 soldados reservistas para reforzar su capacidad ofensiva y defensiva
El portavoz militar israelí ha confirmado que 100.000 soldados de reserva han sido llamados a filas mientras continúa la operación contra Irán. Esta movilización refleja la gravedad de la escalada militar en la región y el compromiso de Israel de reforzar su capacidad defensiva y ofensiva ante posibles represalias iraníes.
Feijóo afirma que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" en el conflicto en Irán
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" y frente a "un régimen de represión" como el iraní, y ha pedido "tener una posición firme" y "no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas". "El mundo es mejor cuando cae un tirano", ha asegurado.
Irán asegura haber atacado a tres petroleros estadounidenses y británicos en el estrecho de Ormuz
Irán ha afirmado que sus fuerzas han atacado tres petroleros, de bandera estadounidense y británica, en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo a nivel mundial.
Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados en España tras el cierre del espacio aéreo
Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.
Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo.
Mientras, Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.
La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".
Israel continúa bombardeando Irán y Pezeshkian promete seguir luchando
El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró, en su primera aparición pública desde el comienzo de la guerra, que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región.
Trump afirma que la operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la operación lanzada el pasado sábado para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.
Trump hizo está afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC un día después de que comenzaran los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, donde fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.
Netanyahu confirma que la campaña contra Irán se intensifica tras la muerte de Jamenei
El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que, tras la eliminación del ayatolá Ali Jamenéi y decenas de altos cargos iraníes, las fuerzas israelíes avanzan con creciente intensidad en el corazón de Teherán. Netanyahu subrayó que la operación se realiza con el apoyo del ejército estadounidense, señalando que esta colaboración permitirá golpear al régimen iraní en su núcleo y cumplir un objetivo que ha perseguido durante 40 años.
סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.
כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.
עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl
Trump dice que los nuevos líderes iraníes quieren dialogar y que él ha aceptado hacerlo
El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con The Atlantic que, tras los cambios en el liderazgo de Irán, los nuevos dirigentes han expresado su voluntad de entablar diálogo con EEUU, y que él está dispuesto a aceptar esas conversaciones.
Trump asegura que 48 líderes iraníes murieron en los ataques contra Irán
En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump aseguró que los recientes ataques contra Irán provocaron la muerte de 48 líderes iraníes, en un golpe dirigido a debilitar la cúpula militar y política de Teherán.
Irán se muestra receptivo a la desescalada tras los ataques de EEUU e Israel, según Omán
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, informó a su homólogo omaní, Badr Albusaidi, durante una llamada telefónica que Teherán está abierto a cualquier esfuerzo serio de desescalada tras los ataques israelíes y estadounidenses del fin de semana, según un comunicado publicado el domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán.
Omán ha jugado un papel de mediador clave en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, facilitando canales de diálogo en un momento de alta tensión regional.
Merz defiende a EEUU e Israel y dice que no es momento de dar lecciones a los aliados
El canciller alemán, Friedrich Merz, salió este domingo en defensa de la acción militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, dijo que "no es momento de dar lecciones a los aliados" y aseguró que comparte la alegría de muchos iraníes de que el régimen de los ayatolás esté llegando a su fin.
Irán "no" ve "con esperanza" poder participar en el Mundial
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ha ofrecido una perspectiva sombría sobre el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, un día después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques aéreos contra su país, y ha asegurado que "no" ve "con esperanza" poder participar.