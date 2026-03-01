Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo.

Mientras, Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para "priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación".