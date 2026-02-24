China se suma a la negociación de EEUU y Rusia para elaborar un tratado multilateral de control de armas nucleares

Rusia exhibe un misil balístico intercontinental durante el último desfile militar por el Día de la Victoria. Maxim Bogodvid Reuters

Estados Unidos y Rusia mueven ficha para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga límites a sus arsenales nucleares tras la expiración del START III a principios del mes de febrero. Delegaciones de Washington y Moscú han mantenido nuevas conversaciones este lunes en Ginebra para buscar puntos de encuentro sobre un nuevo tratado.

Pero la gran novedad, según recoge la agencia Efe, radica en que China, país no firmante del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y que en los últimos años ha aumentado de forma considerable su arsenal nuclear, se ha sumado también a las conversaciones. Pekín, no obstante, había asegurado que no estaba dispuesto a participar en unas negociaciones en las circunstancias actuales.

Fuentes del Departamento de Justicia estadounidense citadas por la agencia Reuters indican que el objetivo de los contactos consiste en forjar un tratado multilateral de control de armas nucleares. Donald Trump se negó a renovar el START III, como le pedía su homólogo ruso Vladímir Putin, al considerarlo "un mal acuerdo" desactualizado.

En la primera reunión se abordaron "varios temas", pero se habló en particular sobre cómo dar continuación a los esfuerzos de desarme nuclear tras la expiración del también llamado New START, que llevaba en vigor desde 2010 y establecía un límite al número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 ojivas y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire para Washington y Moscú

La reunión en Ginebra entre Rusia y EEUU es la primera que se ha producido sobre este asunto tras los contactos iniciales registrados el último día de vida del START III y se celebró por iniciativa de Washington. Por el momento no se ha convenido una nueva reunión, según las fuentes citadas por Efe.

La Casa Blanca defiende que el nuevo tratado no solo debe ser firmado con el Kremlin, sino también con China, a quien acusó hace unos días de llevar a cabo una prueba nuclear secreta en junio de 2020 que tanto Pekín como Moscú han desmentido.

En una reunión este lunes en Ginebra de la Conferencia de Desarme, el único foro de gobiernos en el que se aborda esta cuestión, el subsecretario adjunto de la Oficina de Control de Armamento y No Proliferación de Estados Unidos, Christopher Yeaw, sostuvo que el arsenal nuclear chino podría alcanzar "paridad" estratégica frente al estadounidense o el ruso en un plazo de cuatro o cinco años.

Para EEUU, la ausencia de China era el "principal defecto" del START III. Shen Jian, embajador para Asuntos de Desarme, insistió este lunes, ante las acusaciones de Yeaw de una "acumulación de armas nucleares sin precedentes, deliberada, rápida y opaca", en que Pekín no se someterá a ningún control porque siempre ha "mantenido sus capacidades nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional".

Varios países que no poseen armamento nuclear han pedido en la Conferencia de Desarme que se negocie un nuevo tratado que incluya a todos los países nucleares, como Francia y el Reino Unido, así como a India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que no forman parte del Tratado de No Proliferación (TNP).