Delcy Rodríguez recibe en el Palacio de Miraflores al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez hablando junto a al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez este viernes, durante un encuentro la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas (Venezuela). EFE

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela, recibió al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, Caracas. El encuentro, transmitido por el canal estatal VTV, contó también con la presencia de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. Zapatero, conocido por su papel mediador en Venezuela, expresó confianza en Delcy Rodríguez y apoyó la propuesta de una ley de amnistía para presos políticos desde 1999. La ley de amnistía propuesta excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido en la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo chavista, en Caracas, tras una invitación de un programa para la convivencia y la paz para impulsar un proceso de diálogo en el país sudamericano.



El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha retransmitido imágenes del encuentro, en el que ha participado también el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el diputado Jorge Rodríguez, sin que se escuchara lo que conversaban.



Zapatero, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país sudamericano, finalizará su visita este sábado, según ha asegurado a EFE el diputado opositor Timoteo Zambrano, quien se reunió con él durante la jornada.

El equipo de prensa de la Presidencia venezolana ha indicado en una nota oficial que la líder chavista recibió al expresidente español "como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad".



Horas antes, Zapatero expresó sentir una "gran confianza" en Delcy Rodríguez.



Después, en declaraciones a EFE, consideró que la amnistía planteada por ella para presos políticos desde 1999, cuando llegó al poder el chavismo en Venezuela, marcará "un antes y un después" en el país sudamericano, al que prometió ayudar en "todo" lo que se le pida.



El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.



La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, durante los que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.