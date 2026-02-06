Al menos 15 muertos y más de 80 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad (Pakistán)
El atentado ha tenido lugar durante las oraciones colectivas, con la mezquita llena.
Más información: Pakistán bombardea un enclave de talibanes insurgentes en Afganistán en plena tregua bilateral con Kabul
Las claves
nuevo
Generado con IA
Al menos 15 personas han muerto y más de 80 han resultado heridas en un atentado suicida en una mezquita del sur de Islamabad.
La explosión ocurrió durante las oraciones colectivas en la mezquita Qasr-e-Khadijatul Qubra, en el área de Tarlai.
Las autoridades han confirmado que las víctimas mortales y los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de Islamabad.
Al menos 15 personas han muerto y más de 80 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.
"Más de 80 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión en Islamabad. Hasta ahora, 15 personas han sido trasladadas sin vida a distintos hospitales", señaló la administración del distrito de Islamabad en un comunicado publicado en X.
🚨 BREAKING: A suicide blast has been reported at the Shia Imambargah (Qasr-e-Khadijatul Qubra) in Islamabad’s Tarlai area.— Manni (@ThadhaniManish_) February 6, 2026
Several people are reported dead and many others critically injured. Casualty figures are still unconfirmed.
— Reminder: What you create will come back to… pic.twitter.com/tgrcHLVpNK
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.