Al menos 15 muertos y más de 80 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad (Pakistán)

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 15 personas han muerto y más de 80 han resultado heridas en un atentado suicida en una mezquita del sur de Islamabad. La explosión ocurrió durante las oraciones colectivas en la mezquita Qasr-e-Khadijatul Qubra, en el área de Tarlai. Las autoridades han confirmado que las víctimas mortales y los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de Islamabad.

Al menos 15 personas han muerto y más de 80 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.



"Más de 80 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión en Islamabad. Hasta ahora, 15 personas han sido trasladadas sin vida a distintos hospitales", señaló la administración del distrito de Islamabad en un comunicado publicado en X.

🚨 BREAKING: A suicide blast has been reported at the Shia Imambargah (Qasr-e-Khadijatul Qubra) in Islamabad’s Tarlai area.



Several people are reported dead and many others critically injured. Casualty figures are still unconfirmed.



— Reminder: What you create will come back to… pic.twitter.com/tgrcHLVpNK — Manni (@ThadhaniManish_) February 6, 2026

