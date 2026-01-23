Sánchez rechaza que España participe en la Junta de Paz impulsada por Trump por estar "fuera del marco de la ONU"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla durante una conferencia de prensa después de asistir a una cumbre especial de líderes de la Unión Europea sobre Groenlandia. Reuters

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este jueves la participación de España en la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que considera que está "fuera del marco de Naciones Unidas". Además, critica que la propuesta no incluya a la Autoridad Nacional Palestina.

Se suma así, tras "meditarlo durante semanas", a las negativas de países como Francia, Reino Unido o Noruega. Basa esta decisión en la coherencia con la política que ha venido desplegando el Gobierno respecto al futuro de los palestinos y la apuesta con el orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez ha hecho este anuncio en declaraciones ofrecidas tras la reunión extraordinaria de los Veintisiete para analizar las intenciones del magnate estadounidense sobre Groenlandia. Una rueda de prensa que el presidente ha aprovechado para instar a Trump a tener una reunión cara a cara para explicarle el plan de gasto de España en materia de Defensa.

Sánchez rechaza la participación de España en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump.

La llamada Junta de Paz hace referencia a la propuesta presentada este jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en la que participarán los hombres fuertes de la Administración Trump junto a diferentes mandatarios a nivel global como Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Javier Milei o Viktor Orbán.

"Agradecemos la invitación, pero declinamos participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", ha recalcado Sánchez antes de hacer hincapié en que "el futuro de Palestina deben dirimirlo los palestinos, así como la coexistencia pacífica con Israel en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, permita la entrada de la ayuda humanitaria y garantice la paz entre ambos países".



El presidente del Gobierno ha asegurado que España va a continuar trabajando y comprometiéndose con un proceso de paz que busca desde "hace 30 años junto con otros muchos socios europeos y del resto de la comunidad internacional". De la misma forma, seguirá apostando por garantizar la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y de Palestina.

Sobre el gasto en Defensa

Este mismo jueves Trump ha vuelto a atacar a España al considerar que es "un aprovechado" que "va por libre", en referencia al acuerdo de la OTAN para el aumento del gasto en Defensa hasta el 5%. "No sé qué está pasando con España. Vamos a tener que sentarnos a hablar con ellos", ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca.

En respuesta, Sánchez se ha mostrado abierto a tener este encuentro cara a cara para explicarle al mandatario estadounidense su plan de gasto. De hecho, ha asegurado que estaría "encantado" de que esta reunión se produjera: "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados".

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que España ha triplicado su inversión en Defensa desde que está al frente del Gobierno y destina a este ámbito 34.000 millones de euros al año de los impuestos de todos los españoles, cifra que, afirma, supone más que la de trece países de la OTAN conjuntamente.

"Ahí están las cifras", ha insistido Sánchez, quien ha garantizado la total lealtad a la OTAN sin que ello suponga tener que renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación, la ayuda a la dependencia, la ayuda al desarrollo o la cooperación con terceros países.