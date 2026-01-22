María Corina Machado y el hijo del sah se unen para denunciar la alianza del chavismo con el régimen de los ayatolás

La líder opositora venezolana María Corina Machado y Reza Pahlaví, hijo del último sah de Persia, se reunieron este jueves en EEUU. X

La líder opositora venezolana María Corina Machado y Reza Pahlaví, hijo del último sah de Persia, se reunieron este jueves en Washington para abordar el futuro de Venezuela e Irán tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y mientras se prolongan las protestas ciudadanas contra la República Islámica.

"Intercambiamos perspectivas sobre nuestras respectivas luchas y unimos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: la liberación de Irán y Venezuela de la opresión", informó este jueves Machado del encuentro en su cuenta de X.

La dirigente opositora se encuentra en la capital estadounidense desde la semana pasada, cuando se reunió en la Casa Blanca con el presidente, Donald Trump, y le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Pahlaví, hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví, que dirigió Irán hasta que fue derrocado en la Revolución Islámica de 1979, está exiliado en Estados Unidos y sostiene que cuenta con un plan para asumir el poder en Irán en caso de que caiga el régimen de los ayatolás.

Machado aseguró que durante el encuentro expresó "su profunda admiración por el pueblo iraní, que continúa luchando por su futuro con inmenso coraje frente a la brutal represión".

I had the pleasure of meeting with @PahlaviReza. We exchanged insights on our respective struggles and aligned our efforts toward a shared purpose: the liberation of Iran and Venezuela from oppression. I expressed my deep admiration for the Iranian people, who continue to fight… pic.twitter.com/dJJ5iePIf8 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 22, 2026

Asimismo, denunció que la alianza entre el chavismo en Caracas y los ayatolás en Teherán "ha convertido a Venezuela en el epicentro de la influencia iraní, poniendo en peligro la seguridad de todo el continente americano".

"La supervivencia de estos regímenes no solo es una tragedia para nuestros ciudadanos, quienes exigen democracia de forma abrumadora, sino una amenaza directa a la estabilidad global y a Estados Unidos", apuntó.

Aunque Trump ha excluido por ahora a Machado del proceso de transición en Venezuela, respaldando, en cambio, al Gobierno encabezado por la presidenta encargada chavista Delcy Rodríguez, tras recibir el obsequio del premio Nobel declaró que le gustaría "involucrarla" en el futuro del país.

Por su parte, la Administración de Trump no ha respaldado públicamente el plan de gobierno propuesto por Pahlaví en caso de que las protestas en Irán derroquen a la República Islámica.