En una entrevista a CBS, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio respondió a por qué no detuvieron a la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro "Quiero decir, es muy simple. No se trata de entrar y capturar todo de golpe. Vas a entrar y luego arrestar a otros… pero no puedes entrar y detener a cinco personas a la vez. Ya se están quejando por esta única operación. Imagínese los gritos que tendríamos de todos los demás si tuviéramos que quedarnos cuatro días para capturar a cuatro personas más".

"Conseguimos la prioridad máxima", afirmó Rubio. "La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país, aunque no lo era, y fue arrestado junto con su esposa, que también estaba acusada. Y fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada".