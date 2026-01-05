El presidente venezolano, Nicolás Maduro va a ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos tras haber sido capturado este sabado 3 de enero junto a su mujer, Cilia Flores.
Está previsto que esté lunes Delcy Rodríguez, todavía vicepresidenta ejecutiva, asuma formalmente el cargo de presidenta que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó detentar de forma interina.
Delcy Rodríguez invita a EEUU a trabajar conjuntamente
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expresado por primera vez su intención de colaborar con la Administración estadounidense tras haber criticado hasta ahora la operación de EEUU contra Nicolás Maduro.
"Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la convivencia comunitaria duradera", ha publicado en sus redes sociales.
Los paramilitares de Diosdado Cabello vigilan puntos clave de Caracas
Aunque las calles de Caracas, la capital venezolana, lucen desiertas tras la operación militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, hay una presencia constante y aterradora, los paramilitares.
Se trata de un grupo de sujetos armados que a bordo de motos, caminando por las calles, restringiendo los accesos en alguna avenida, vigilando establecimientos comerciales o simplemente apuntando a todos los que pasan a su alrededor controlan puntos importantes de la ciudad.
China pide la liberación "inmediata" de Maduro
China expresó este lunes su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y acusó a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, el gigante asiático ha condenado la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, la que calificó como un "uso descarado de la fuerza".
Edmundo González pide el apoyo del ejército
El excandidato presidencial en Venezuela, Edmundo González, ha solicitado en un vídeo en su cuenta de X que el ejército venezolano lo apoye en una transición hacia un nuevo Gobierno tras la captura de Nicolás Maduro por la Administración Trump.
"Hago un llamado claro y sereno a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado: su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", ha afirmado.
Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026
Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.
Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH
Rubio justifica por qué no detuvieron al gabinete completo de Maduro
En una entrevista a CBS, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio respondió a por qué no detuvieron a la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro "Quiero decir, es muy simple. No se trata de entrar y capturar todo de golpe. Vas a entrar y luego arrestar a otros… pero no puedes entrar y detener a cinco personas a la vez. Ya se están quejando por esta única operación. Imagínese los gritos que tendríamos de todos los demás si tuviéramos que quedarnos cuatro días para capturar a cuatro personas más".
"Conseguimos la prioridad máxima", afirmó Rubio. "La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país, aunque no lo era, y fue arrestado junto con su esposa, que también estaba acusada. Y fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada".
Maduro comparece a las 18:00 en la corte de Nueva York
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha anunciado este domingo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá ante la corte este lunes a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española).
"Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas", ha informado el tribunal en un breve comunicado.
"Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A", ha explicado el escueto texto difundido. Está previsto que además de Maduro también comparezca su esposa, Cilia Flores.
El asalto a la guarida de Maduro
En octubre, Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca decidió abrir un canal de comunicación secreto con miembros destacados del chavismo para negociar la salida inmediata de Nicolás Maduro, a quien llegó a ofrecer un exilio protegido en Turquía o Catar, según adelantó el Miami Herald.
Pero las reiteradas negativas del mandatario venezolano y sus bailes casi diarios frente a las cámaras de televisión agotaron la paciencia de Trump, que dio luz verde en la madrugada del sábado a la operación para capturarlo en Caracas, su mayor demostración de fuerza desde que ocupa el Despacho Oval.
Trump amenaza a otros países de Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que podría tomar medidas militares en Colombia y le ha dicho a México que "se pusiera las pilas" en materia de drogas. Amenazas que se producen dos días después de los ataques de Estados Unidos sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado por narcotráfico.