La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.

En declaraciones a la cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y sobre la presidencia interina de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.



Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, la detención de Maduro representa un "hecho histórico" pues supone derrotar "el mal". "La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages porque supone, y tiene que suponer, la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", ha dejado claro la responsable de Regeneración Institucional del PP.