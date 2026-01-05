El presidente venezolano, Nicolás Maduro va a ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos tras haber sido capturado este sabado 3 de enero junto a su mujer, Cilia Flores.
Está previsto que este lunes Delcy Rodríguez, todavía vicepresidenta ejecutiva, asuma formalmente el cargo de presidenta que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó detentar de forma interina.
El auto de procesamiento contra Maduro
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevan casi 24 horas bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. Sobre quienes hasta el pasado 2 de enero encabezaban el régimen venezolano pesa ahora una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que sitúa a toda la familia en el centro de una trama criminal ligada al narcotráfico.
La acusación, presentada como un superseding indictment —una ampliación de cargos—, sitúa a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en el núcleo de una estructura criminal activa desde finales de los años noventa.
Ayuso subraya los “numerosos informes” que denuncian a Venezuela como “Estado criminal funcional"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado los crímenes del Gobierno venezolano y ha impulsado a María Corina Machado como la líder indiscutible de Venezuela.
En una entrevista en Espejo Público ha manifestado que "el mundo mira a María Corina Machado como la líder indiscutible del futuro y de la propia Venezuela".
Además, ha vinculado al régimen chavista con la delincuencia. "Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela, tratan como ilegítimo un Estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU", ha constatado.
El PP insiste en que Edmundo González y María Corina deben liderar la transición en Venezuela
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.
En declaraciones a la cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y sobre la presidencia interina de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, la detención de Maduro representa un "hecho histórico" pues supone derrotar "el mal". "La captura de Maduro es una buena noticia sin ambages porque supone, y tiene que suponer, la caída de un régimen dictatorial, represor y que ha provocado la ruina de un país", ha dejado claro la responsable de Regeneración Institucional del PP.
Ayuso: "La líder es María Corina Machado"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que María Corina Machado debe liderar la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por la Administración Trump.
En una entrevista en Espejo Público, la líder regional ha reivindicado a la ganadora del Premio Noble de la Paz 2025 como la próxima "líder de Venezuela".
El hijo de Maduro pide "trabajar para traer sano y salvo" al presidente de Venezuela
Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por "trabajar para traer sano y salvo" a su padre, quien fue capturado durante la incursión y trasladado a territorio estadounidense.
José Manuel Albares: "Nos disponemos a hablar con el Gobierno de Delcy"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado esta mañana que España no veta el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Nos disponemos a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez y con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que evite un enfrentamiento civil entre venezolanos”, ha comentado en una entrevista en la Cadena Ser.
Delcy Rodríguez crea una comisión para liberar a Maduro
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo, como presidenta encargada, su primer consejo de ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de EE.UU., país al que tendió una mano para abordar una "agenda de cooperación".
Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, también abordó el tema de la seguridad del país, indicó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) al término de la reunión ministerial.
Delcy Rodríguez invita a EEUU a trabajar conjuntamente
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expresado por primera vez su intención de colaborar con la Administración estadounidense tras haber criticado hasta ahora la operación de EEUU contra Nicolás Maduro.
"Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la convivencia comunitaria duradera", ha publicado en sus redes sociales.
Los paramilitares de Diosdado Cabello vigilan puntos clave de Caracas
Aunque las calles de Caracas, la capital venezolana, lucen desiertas tras la operación militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, hay una presencia constante y aterradora, los paramilitares.
Se trata de un grupo de sujetos armados que a bordo de motos, caminando por las calles, restringiendo los accesos en alguna avenida, vigilando establecimientos comerciales o simplemente apuntando a todos los que pasan a su alrededor controlan puntos importantes de la ciudad.
China pide la liberación "inmediata" de Maduro
China expresó este lunes su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y acusó a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, el gigante asiático ha condenado la operación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, la que calificó como un "uso descarado de la fuerza".
Edmundo González pide el apoyo del ejército
El excandidato presidencial en Venezuela, Edmundo González, ha solicitado en un vídeo en su cuenta de X que el ejército venezolano lo apoye en una transición hacia un nuevo Gobierno tras la captura de Nicolás Maduro por la Administración Trump.
"Hago un llamado claro y sereno a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado: su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", ha afirmado.
Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026
Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.
Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.
Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH
Rubio justifica por qué no detuvieron al gabinete completo de Maduro
En una entrevista a CBS, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio respondió a por qué no detuvieron a la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro "Quiero decir, es muy simple. No se trata de entrar y capturar todo de golpe. Vas a entrar y luego arrestar a otros… pero no puedes entrar y detener a cinco personas a la vez. Ya se están quejando por esta única operación. Imagínese los gritos que tendríamos de todos los demás si tuviéramos que quedarnos cuatro días para capturar a cuatro personas más".
"Conseguimos la prioridad máxima", afirmó Rubio. "La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país, aunque no lo era, y fue arrestado junto con su esposa, que también estaba acusada. Y fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada".
Maduro comparece a las 18:00 en la corte de Nueva York
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha anunciado este domingo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá ante la corte este lunes a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española).
"Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas", ha informado el tribunal en un breve comunicado.
"Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A", ha explicado el escueto texto difundido. Está previsto que además de Maduro también comparezca su esposa, Cilia Flores.
El asalto a la guarida de Maduro
En octubre, Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca decidió abrir un canal de comunicación secreto con miembros destacados del chavismo para negociar la salida inmediata de Nicolás Maduro, a quien llegó a ofrecer un exilio protegido en Turquía o Catar, según adelantó el Miami Herald.
Pero las reiteradas negativas del mandatario venezolano y sus bailes casi diarios frente a las cámaras de televisión agotaron la paciencia de Trump, que dio luz verde en la madrugada del sábado a la operación para capturarlo en Caracas, su mayor demostración de fuerza desde que ocupa el Despacho Oval.
Trump amenaza a otros países de Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que podría tomar medidas militares en Colombia y le ha dicho a México que "se pusiera las pilas" en materia de drogas. Amenazas que se producen dos días después de los ataques de Estados Unidos sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado por narcotráfico.