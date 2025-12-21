Estados Unidos intercepta un nuevo buque frente a las costas de Venezuela: la segunda embarcación en 24 horas

Soldados estadounidenses durante la incautación este miércoles de un petrolero frente a las costas de Venezuela. X

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos interceptó un buque frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales. Se trata de la segunda embarcación interceptada en la zona en un periodo de 24 horas. Las autoridades estadounidenses no han revelado el tipo de embarcación ni la ubicación exacta del operativo.

Estados Unidos interceptó otro barco frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales, informó este domingo Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses. Es la segunda operación de este tipo este fin de semana.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron qué tipo de embarcación fue interceptada ni dieron una ubicación concreta de la operación.

