Estados Unidos intercepta un nuevo buque frente a las costas de Venezuela: la segunda embarcación en 24 horas
Todavía no han identificado qué tipo de embarcación se trata.
Más información: Trump ajusta la soga sobre Venezuela: Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en el Caribe
Las claves
nuevo
Generado con IA
Estados Unidos interceptó otro barco frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales, informó este domingo Reuters, que cita a dos funcionarios estadounidenses. Es la segunda operación de este tipo este fin de semana.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron qué tipo de embarcación fue interceptada ni dieron una ubicación concreta de la operación.
