El Papa pide a Donald Trump no usar la fuerza en Venezuela: "Es mejor el diálogo o incluso presiones económicas"

El papa León XIV durante la ceremonia de despedida antes de partir del Aeropuerto Internacional de Beirut al final de su viaje apostólico en Líbano. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Papa León XIV recomendó a Donald Trump evitar el uso de la fuerza en Venezuela y optar por el diálogo o presiones económicas. El Papa señaló que las voces desde Estados Unidos sobre Venezuela cambian con frecuencia y advirtió sobre el peligro de una posible intervención militar. Afirmó que la Iglesia, a través de la conferencia episcopal y el nuncio en Venezuela, busca calmar la situación por el bienestar del pueblo venezolano. Durante su regreso de Líbano, el Papa también respondió a preguntas sobre Ucrania y Líbano ante los medios en el avión papal.

Este martes, a bordo del avión papal, León XIV afirmó que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, incluso "presiones económicas", para resolver la crisis entre EEUU y Venezuela, sobre todo tras las amenazas lanzadas para derrocarlo por el presidente de Estados Unidos.

"Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes y por el otro lado está el peligro, esa posibilidad de que haya una actividad, una operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más", afirmó en el avión de regreso de su viaje a Líbano.

Y agregó: "Pero creo que siempre es mejor buscar otras maneras de diálogo o incluso de presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos".

Así como informó que, "a nivel de la conferencia episcopal y con el nuncio (en Venezuela), se están buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo, porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades".

Abrazo al diálogo

El Airbus 320, reparado este sábado en Estambul, ha despegado sin incidencias desde Beirut con el Papa a bordo sobre las dos de la tarde y al poco tiempo del despegue ha acudido a la zona de prensa del avión para atender a los medios.

León XVI no solo ha respondido a preguntas sobre Venezuela, también lo ha hecho sobre cuestiones de Ucrania o el Líbano.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.