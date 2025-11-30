Trump ultima el lanzamiento de ataques en el interior de Venezuela tras declarar cerrado su espacio aéreo

El Gobierno de Venezuela ha repudiado las declaraciones de Trump, calificándolas de amenaza a su soberanía y acto hostil, y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para rechazar la medida.

Un gran despliegue militar estadounidense, incluido el portaaviones USS Gerald Ford y 12.000 efectivos, se encuentra frente a las costas venezolanas listo para posibles acciones.

La Casa Blanca ha designado oficialmente al 'Cartel de los Soles', liderado según EEUU por Maduro, como organización terrorista, dando luz verde a posibles operaciones militares.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha declarado el cierre total del espacio aéreo venezolano e incrementado la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro.

"Esta noche es la noche de las noches". La frase que el coronel Robert Sink dedicó a sus tropas aerotransportadas antes de saltar sobre Normandía reverbera cada vez con más fuerza en el Valle de Caracas.

Y es que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha elevado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta su punto más álgido desde que comenzó el gran despliegue militar norteamericano en el mar Caribe.

Este sábado, el mandatario advirtió a todas las aerolíneas que el espacio aéreo venezolano está cerrado. Una medida que suele ser el primer paso para una operación militar y que fue recibida al otro lado de la trinchera marítima como una amenaza a su soberanía.

El mensaje, publicado a través de su red Truth Social, fue tan escueto como contundente: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Apenas unas palabras dirigidas hacia un interlocutor que debe estar atento en Caracas. Un interlocutor, Nicolás Maduro, a quien EEUU acusa de liderar el grupo narcotraficante 'Cartel de los soles', declarado como una organización terrorista por la Casa Blanca.

Esa declaración, oficializada este lunes, da luz verde legal a Washington para poner en marcha operaciones legales.

No es solo una amenaza retórica. Frente a las costas de Venezuela luce el mayor (y más caro) despliegue estadounidense en el Caribe desde 1991, tiempos de la Guerra del Golfo.

Cerca de 12.000 efectivos liderados por el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, esperan las órdenes de Trump. Junto a ese barco, navegan otros 12 buques de guerra de la Armada, incluyendo destructores y buques anfibios.

El convoy lo completan bombarderos estratégicos, helicópteros SH-60R, aviones de combate, cazas y aeronaves de apoyo. Las fuerzas estadounidenses cuentan también con más de 700 misiles, además de unos 180 misiles de largo alcance Tomahawks.

"Pretensiones coloniales"

Tras el, sin duda, inédito mensaje de Trump, Venezuela repudió "con absoluta contundencia" las palabras de Trump y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Pese al eco que han tenido las palabras del gobernante estadounidense, la respuesta venezolana se demoró varias horas y solo fue difundida por Telegram. El canal y los tiempos suponen un gran cambio frente a la antigua política chavista de hacer llegar su propaganda por "medios, redes y paredes".

Fue una estrategia que tuvo gran eficacia a ambos lados del Atlántico.

En su mensaje, el régimen de Maduro también denunció "ante el mundo" que las palabras de Trump "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

"Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", agrega la nota chavista.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a los "Gobiernos soberanos del mundo", a las Naciones Unidas y los organismos internacionales "a rechazar con firmeza este acto" que tachó de "inmoral".

Conversaciones fallidas

Esta última etapa de la escalada de tensión contra Venezuela se produce un día después de que Trump asegurara que "muy pronto" iba a lanzar acciones contra el narcotráfico, el objetivo declarado por la Casa Blanca para esta operación, en suelo venezolano.

Desde el inicio del despliegue militar por mar, EEUU ha bombardeado más de 20 lanchas y matado a cerca de 80 personas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Este sábado, el diario Washington Post ha informado de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden de "matar a todos" los tripulantes de la primera embarcación atacada, el pasado 2 de septiembre, a la que acusaban de transportar drogas.

La orden llegó tras el lanzamiento de un primer misil, cuando en el esquife sobrevivieron dos personas que fueron ejecutadas con un segundo ataque.

El líder chavista Nicolás Maduro, Reuters

También después de las fallidas conversaciones directas entre Maduro y Trump que, según desveló el New York Times, también incluyeron al secretario de Estado, Marco Rubio.

La charla tuvo lugar "días antes" de la jornada en la que el Departamento de Estado designó como grupo terrorista al 'Cartel de los Soles'.

Pese a que el rotativo neoyorquino no ha facilitado detalles de lo que conversaron las partes, es evidente que no fructificaron.

Un fracaso que ha derivado en el cierre por la vía de los hechos del tráfico aéreo sobre Venezuela y en un país que se apresta para cualquier operación sobre su suelo. Con todas las incógnitas que eso implica.