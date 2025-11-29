-
Tripulaciones tiroteadas, miedo a dormir en Caracas y retención de pagos: así es la realidad de las aerolíneas en Venezuela
“Venezuela es un país con inseguridad aérea desde hace años y con muchos altibajos políticos que influyen en la seguridad”, asegura a este periódico Jorge Martínez Gray, secretario del sindicato de pilotos Sepla.
Esta falta de seguridad “hace que las tripulaciones de los aviones se encuentren a veces en situaciones problemáticas”, cuenta. Algo para lo que no están preparados.
Las aerolíneas intentan “tomar decisiones con antelación” ante la inseguridad, como “pernoctar fuera de Caracas” o “llevar más combustible por si hiciera falta hacer escala o desviar el vuelo”, cuentan desde Sepla.
-
Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo venezolano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
