Publicada
Actualizada
  1. Valentina Yusty

    Tripulaciones tiroteadas, miedo a dormir en Caracas y retención de pagos: así es la realidad de las aerolíneas en Venezuela

    “Venezuela es un país con inseguridad aérea desde hace años y con muchos altibajos políticos que influyen en la seguridad”, asegura a este periódico Jorge Martínez Gray, secretario del sindicato de pilotos Sepla.

    Esta falta de seguridad “hace que las tripulaciones de los aviones se encuentren a veces en situaciones problemáticas”, cuenta. Algo para lo que no están preparados.

    Las aerolíneas intentan “tomar decisiones con antelación” ante la inseguridad, como “pernoctar fuera de Caracas” o “llevar más combustible por si hiciera falta hacer escala o desviar el vuelo”, cuentan desde Sepla.

  2. Valentina Yusty

    Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo venezolano

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

    "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 