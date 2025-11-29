“Venezuela es un país con inseguridad aérea desde hace años y con muchos altibajos políticos que influyen en la seguridad”, asegura a este periódico Jorge Martínez Gray, secretario del sindicato de pilotos Sepla.

Esta falta de seguridad “hace que las tripulaciones de los aviones se encuentren a veces en situaciones problemáticas”, cuenta. Algo para lo que no están preparados.

Las aerolíneas intentan “tomar decisiones con antelación” ante la inseguridad, como “pernoctar fuera de Caracas” o “llevar más combustible por si hiciera falta hacer escala o desviar el vuelo”, cuentan desde Sepla.