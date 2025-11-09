Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras un informe interno que acusaba a la cadena de tener un sesgo anti-Trump

Las claves nuevo Generado con IA El director general de la BBC, Tim Davie, ha presentado su dimisión tras la publicación de un informe interno que acusa a la cadena de sesgo anti-Trump. El informe independiente señala un grave sesgo en la cobertura de la BBC sobre temas como el asalto al Capitolio en 2021, la guerra de Gaza y los derechos trans. La última polémica se desató tras un reportaje de la BBC que unía dos frases de Donald Trump, subrayando su papel en el asalto al Congreso estadounidense tras las elecciones de 2020.

El director general de la BBC, Tim Davie, ha presentado su dimisión este domingo tras verse presionado por un informe que acusaba a la cadena por algunas de sus elecciones y enfoques editoriales.

Aunque Davie ha afirmado irse "por decisión propia", su figura ha estado rodeada de polémica. El asesor independiente que firma el informe critica a la cadena por su "grave sesgo" en la cobertura del asalto al Capitolio de enero de 2021, la guerra de Gaza o los derechos trans.

La controversia más reciente se ha producido en las últimas horas, después de que la BBC publicase un reportaje de investigación en el que se unían dos frases de Donald Trump para enfatizar su papel instigador en la turba que asaltó la sede del Congreso norteamericano tras la victoria de Joe Biden en las urnas.

