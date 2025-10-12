La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí llevó a cabo redadas en Cisjordania ocupada y detuvo a 13 personas.

Según Asra, las operaciones se centraron en los domicilios de prisioneros que debían ser liberados bajo el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Al amanecer del 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una amplia campaña de arrestos en varias gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que estaban próximos a su liberación", señaló la organización en un comunicado.