Cuenta regresiva hacia la libertad. Se espera que los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza sean liberados durante este domingo, 12 de octubre de 2025.
🔴Las agencias humanitarias celebran con recelo el alto el fuego en Gaza: "Paran las bombas, pero no el sufrimiento
-
Acuerdo de paz en Israel y Gaza, hoy | Israel hace redadas en casas de presos palestinos que serán liberados con el alto el fuego
La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí llevó a cabo redadas en Cisjordania ocupada y detuvo a 13 personas.
Según Asra, las operaciones se centraron en los domicilios de prisioneros que debían ser liberados bajo el acuerdo de alto el fuego en Gaza.
"Al amanecer del 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una amplia campaña de arrestos en varias gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que estaban próximos a su liberación", señaló la organización en un comunicado.
-
Última hora del acuerdo de paz en Israel y Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que este domingo que el país está preparado para recibir de manera inmediata a los 48 secuestrados. Sin embargo, se desconoce la hora oficial a la que dará inicio la liberación.