Al menos 4 muertos y 12 heridos en un tiroteo durante la fiesta anual de reencuentro de un instituto de EEUU

Cuatro personas han muerto y al menos otras 12 han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras un tiroteo en Leland, Mississippi (EEUU).

Según declaraciones a la CBS del alcalde de la localidad, John Lee, el tiroteo se produjo poco después de medianoche y cuatro de los heridos —en estado crítico— fueron trasladados en helicóptero al hospital más cercano, sin que trascienda más información sobre su estado de salud.

El tiroteo se produjo en una avenida principal de la pequeña localidad (de unos 4.000 habitantes) después de la disputa de un partido de fútbol americano entre el Leland High School y el Charleston High School.

La localidad estaba más concurrida de lo habitual por el partido, enmarcado en una tradición anual conocida como el homecoming weekend, según la cual viejos estudiantes de ambas escuelas se reúnen para tejer comunidades en torno al deporte y la educación.

Tras el partido, una parte del público se congregó cerca de la avenida principal, donde se produjo el tiroteo poco después de la medianoche.

El alcalde ha trasladado un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas, además de condenar lo sucedido y asegurar que las fuerzas de seguridad están peinando la zona para encontrar al culpable.

Por ahora, no se ha logrado esclarecer la motivación detrás del tiroteo ni tampoco hay sospechosos.

En lo que va de 2025, ya se han registrado al menos 300 tiroteos masivos (de más de cuatro víctimas), según la organización civil Gun Violence Archive.

