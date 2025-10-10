Trump ya no se reunirá con Xi y amenaza a China con "aranceles descomunales": "Se están volviendo muy hostiles"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, tal y como tenía previsto y amenazó con un "incremento masivo" de aranceles para los productos del país asiático.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quieren imponer controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras", escribió en su red Truth Social.

