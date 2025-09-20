Polonia y sus aliados despliegan su aviación por los ataques rusos en el oeste de Ucrania y la violación de su espacio aéreo

Polonia y varios países de la OTAN han vuelto a desplegar sus aviones durante la mañana de este sábado como respuesta a un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania, que ha golpeado el oeste del país en zonas fronterizas con la UE.

El ataque del Kremlin, en el que se emplearon 40 misiles y 580 drones, ha dejado al menos tres muertos en la región de Dnipró durante la madrugada y llega después de la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo polaco y estonio en la jornada del viernes.

Mientras Moscú niega los hechos y acusa a Occidente de querer "obstaculizar" las conversaciones para finalizar la guerra, la Unión Europea ha prometido reforzar el flanco oriental para defenderse de las "amenazas" y "provocaciones rusas".

Además de la violación del espacio aéreo en Estonia y Polonia durante la jornada del viernes, Rusia ha atacado casi todas las regiones ucranianas durante la madrugada, incluidas las regiones occidentales que hacen frontera con Polonia.

La escalada ha obligado a Varsovia a reaccionar y, por ello, las fuerzas armadas polacas han confirmado mediante un comunicado que varios de sus aviones y de países miembros de la OTAN como Italia o Suecia se han desplegado para "garantizar la seguridad".

“En nuestro espacio aéreo operan aviones polacos y aliados, mientras que los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar se encuentran en su máximo estado de alerta”, reza la publicación, difundida en X.

"Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas está monitoreando la situación actual y sus fuerzas y recursos subordinados permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata", añade la publicación.

❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/fPscFKE7Cx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 9, 2025

Moscú lo niega

En la última semana, hasta tres miembros de la OTAN (Rumanía, Estonia y Polonia) denunciaron la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia, pero el Kremlin niega los hechos.

En la jornada de este viernes, Estonia denunció que tres aeronaves sobrevolaron su territorio durante 12 minutos, mientras Polonia alertó de que otro par de aviones de combate sobrevolaron una de sus plataformas petrolíferas en el Báltico.

A través de Dmitri Peskov, portavoz del presidente del presidente ruso, Moscú ha negado estas acusaciones. Para el Kremlin, la OTAN está utilizando estas acusaciones para "fomentar la confrontación y obstaculizar una solución para la situación en Ucrania".

Uno de los cazas rusos que violaron el espacio aéreo de Estonia este viernes. Fuerzas Armadas de Suecia

El Ministerio de Defensa ruso ofreció su versión y afirmó que tres aviones MiG-31 realizaban un vuelo rutinario entre Karelia (Finlandia) y Kaliningrado sobre aguas neutrales, a tres kilómetros de suelo estonio y "sin violar" ningún espacio aéreo.

Estas explicaciones chocan con la versión del ministro de Asuntos Exteriores del país báltico, Margus Tsahkna, que explicó que los aviones rusos fueron interceptados por aviones italianos desplegados en la zona en el marco de operaciones de la OTAN para defender el Mar Báltico.

El ministro aseguró que es la "cuarta" vez que Rusia invade su espacio aéreo, en una prueba de la "creciente agresividad" y las "provocaciones" de Moscú.

Reacción europea

Más allá de las repercusiones militares, en lo político, la escalada ha provocado una reacción por parte de la Unión Europea y un aparente enfriamiento de la relación entre Vladímir Putin y Donald Trump.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, aseguró que las incursiones rusas en el territorio estonio suponían una “violación extremadamente peligrosa" y un paso más "en la escalada" bélica.

Además, Bruselas ha aprobado este viernes el 19º paquete de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró su apoyo a Estonia y prometió que Europa "responderá a cada provocación con determinación y reforzará el flanco oriental para hacer frente a las amenazas" rusas.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Putin le había "decepcionado" ya que esperaba que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania iban a ser "más sencillas".

“La guerra es diferente. Suceden cosas que son totalmente opuestas a lo que uno piensa. Uno pensaba que iba a ser fácil o a ser difícil y resulta ser lo contrario”, aseguraba el jueves durante su visita a Reino Unido.