Detenido un ciudadano ruso en República Dominicana por organizar un proyecto de desinformación para América

Un ciudadano ruso ha sido detenido en la República Dominicana por su presunta vínculación con un proyecto de difusión de desinformación para influir en la opinión pública de este país y de otras naciones americanas, como Argentina, informó este viernes la Fiscalía en Santo Domingo.

Este esquema, denominado 'Lakhta' y también conocido bajo el nombre de 'La Compañía', ya ha sido denunciado en Estados Unidos y en Argentina, y tiene su sede en Rusia. Se dedica a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales.

En el operativo de la Fiscalía, que actuó junto con la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado, fue arrestado Dimitrii Novikov, de 25 años, en una villa del enclave turístico de Bávaro, en el este del país, en la que residía junto a sus familiares.

Novikov operaba desde la República Dominicana con la intención de evitar que no se percibiera el auténtico origen del contenido promovido, aprovechando a colaboradores locales, bajo la apariencia de ser un deportista de artes marciales mixtas y ocultando su nacionalidad rusa.

Al mismo tiempo, recibía fondos y dirección de los responsables del proyecto de desinformación, detalló la Fiscalía.

Las autoridades dominicanas comprobaron que Novikov manejaba sus operaciones económicas y transacciones internacionales a través de billeteras electrónicas con criptomonedas. Para ello utilizaba plataformas como Binance y activos digitales como Ethereum y Bitcoin.

Para la Fiscalía, estos mecanismos habrían sido empleados con el propósito de mover fondos internacionales encubriendo el origen de los recursos y facilitando actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento transnacional de sus actividades..

Además, en la operación se encontraron evidencias que comprometen al detenido en la venta y la distribución de armas de fuego, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.