Israel acaba con el Gobierno hutí de Yemen: mata al primer ministro y a otros miembros del Ejecutivo en un bombardeo

Combatientes hutíes desfilan en una calle de Saná, en Yemen, durante el pasado mayo. Efe

Los militares israelíes han llevado a cabo un plan para acabar con el Gobierno hutí de Yemen. El resultado no deja lugar a dudas: un primer ministro muerto junto a otros miembros del Ejecutivo.

El pasado jueves, Israel bombardeó la capital de Yemen, Saná. El principal objetivo de este ataque era el primer ministro hutí, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, el ministro de defensa y otros altos funcionarios del Gobierno rebelde proiraní, que controla varias áreas del país.

Tras dos días de incertidumbre, los hutíes confirmaron este sábado en un comunicado del jefe del Consejo Político Supremo, Mahdi al-Mashat, la muerte de al-Rahwi, aunque todavía está la incógnita sobre el resto de miembros del Ejecutivo.

Por el momento, los hutíes tan solo han detallado que hay varios ministros muertos, pero no especificaron quiénes eran los fallecidos.

Este ataque pudo haber sido un jaque mate por parte de los israelíes, pero el grupo proiraní ya ha detallado su intención de seguir operando, tanto en el Gobierno que ostentan como en las instituciones en las que tienen poder.

Así, los hutíes han sustituido a Ahmad Ghaleb al-Rahwi por Mohamed Moftah, quien era adjunto en el departamento del primer ministro asesinado. Según Reuters, este hombre era el líder de facto en el antiguo Ejecutivo hutí.

El ataque del Ejército israelí se produce en el marco de sus enfrentamientos con los hutíes, los cuales comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces.

Durante esta etapa, el grupo rebelde ha atacado barcos en el Mar Rojo en lo que describieron como actos de solidaridad con los palestinos en Gaza. También han disparado misiles hacia Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados.

Israel ha respondido en el pasado a estos ataques contra zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el puerto de Hodeidah, situado en una localización estratégica para los rebeldes.

Esta situación ocasionó la entrada en el conflicto de Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel en la región. Sin embargo, a pesar del pacto de alto el fuego que los hutíes alcanzaron con Washington, Israel prosiguió con su plan para acabar con el Gobierno hutí.