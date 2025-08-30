Albares pide una respuesta "fuerte" ante la situación en la Franja de Gaza porque "no hacer nada no ha resuelto nada"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha instado este sábado a la Unión Europea (UE) a impulsar acciones concretas respecto a la situación en la Franja de Gaza: reclama una respuesta "fuerte" de manera inmediata. "Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna", ha reivindicado.

"No hacer nada no ha resuelto nada, es el momento de pasar de las declaraciones a las acciones y la UE tiene en su mano. España va a defender la posibilidad de actuar", ha declarado Albares a EFE antes de la reunión informal de ministros de Exteriores organizada por la presidencia rotatoria danesa del Consejo europeo que se está celebrando en Copenhague.

El titular de Exteriores ha recordado que España ha presentado un plan de acción que incluye un embargo de armas a Israel, ampliar la lista de sancionados que se oponen a la solución de dos Estados, apoyo financiero a las autoridades palestinas y romper el bloqueo humanitario.

España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz.



Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan. pic.twitter.com/iFzubsWv00 — José Manuel Albares (@jmalbares) August 30, 2025

Según ha adelantado en una entrevista con 'RAC1', Albares "ha puesto encima de la mesa" un plan que incluye también la "suspensión inmediata" del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, lo que implicaría "parar cualquier tipo de comercio" con el país hebreo.

España solicita a la UE una ampliación de la lista de países sancionados por querer "malograr la solución de los dos estados" -Israel y Palestina-. Además, en el último momento Albares ha añadido al plan la exigencia de que la UE apoye la conferencia de la ONU de los dos estados que se va a celebrar próximamente en Nueva York.

"Todo eso no es nada extraordinario, es el cumplimiento mínimo de la propia legislación europea. Eso tiene que salir hacia adelante. España está liderando esa posición", ha afirmado Albares.

El ministro ha calificado la situación en Gaza como "insoportable": "Hace meses que no encuentro las palabras para definir lo que está pasando. Es por ello que traigo un plan para parar esta guerra y para parar esta situación de bloqueo humanitario".

"Los alimentos que han podido llegar hasta ahora son gotas en un océano. ¿Por qué va a haber un derecho de veto por parte de Israel?", se pregunta.

El "liderazgo" de España

Albares se ha mostrado "seguro" de que la posición española acabará imponiéndose, porque implica defender el "alma" de Europa y sus intereses y su seguridad.

El titular español de Exteriores espera también que tras la reunión de hoy, en la que no se pueden adoptar decisiones formales, se produzca una condena "firme" a que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no pueda estar en la próxima conferencia de la ONU en Nueva York sobre el conflicto palestino-israelí.

La solución de dos Estados es "lo único que va a garantizar la paz definitiva", sostiene Albares, quien defiende además que se cumplan las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia sobre los asentamientos ilegales en Cisjordania, empezando por la prohibición del comercio con cualquier producto procedente de esos territorios.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega condenaron ayer el anuncio de Israel de una presencia permanente en Gaza, además de instar a su gobierno a que "reconsidere su decisión y cese las operaciones" con "carácter inmediato".

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de esos países destacaron que esta nueva ofensiva de Israel "abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento intolerable para ambas partes".