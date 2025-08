Una base de submarinos nucleares rusa resultó dañada tras el terremoto de 8,8 en Kamchatka

La base de submarinos nucleares de Rybachiy, en la remota península rusa de Kamchatka -en el extremo oriente de Rusia-, resultó dañada tras el terremoto de 8,8 de la semana pasada, uno de los más potentes que han azotado la zona en décadas.

Imágenes por satélite, muestran daños en un muelle flotante de la base de Rybachiy. Una sección parece haberse desprendido de su punto de anclaje.

Aparte del muelle dañado, las imágenes satelitales, ofrecidas por Planet Labs, no muestran otros daños importantes, según informa The New York Times.

Rusia opta por el silencio

Hasta ahora no ha habido ningún anuncio oficial sobre daños en la base y la prensa rusa no ha hablado sobre este asunto.

Tampoco organismos internacionales encargados de monitorear instalaciones nucleares no han informado de niveles elevados de radiación en esta zona.

Reuters no ha podido verificar estos daños en la base de submarinos nucleares de Rybachiy de forma independiente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso no ha respondido aún a la petición de información al respecto.

Algunos de los muelles flotantes de Rybachiy son relativamente nuevos. Al menos dos de ellos son nuevos y fueron instalados en la base tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, según fuentes militares rusas.

La base de Rybachiy fue construida en la época soviética dentro de una cala para proteger los buques de las altas olas y tormentas del mar abierto, que se halla a pocos kilómetros.

Según el grupo Conflict Intelligence Team, especializado en datos de código abierto, “esto es poco probable que afecte la capacidad operativa de la base — y las reparaciones para el muelle probablemente no sean costosas”.