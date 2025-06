Irán eleva la cifra de muertos a 430 mientras Israel anuncia el asesinato de dos comandantes de la Guardia Revolucionaria

El Ministerio de Sanidad iraní ha elevado este sábado a 430 el número de muertos y a 3.500 el de personas heridas desde el comienzo de la ofensiva militar lanzada por Israel el pasado 13 de junio.

Otros reportes, como el de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), elevan todavía más el número de muertos (722), aunque son más comedidos en la cifra de heridos (2.546).

Con la amenaza de una posible intervención estadounidense en el aire, el conflicto sigue escalando. Según Israel, la oleada de ataques perpetrados la pasada madrugada han acabado con la vida de dos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní.

En concreto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha compartido un comunicado en el que anuncia la muerte de Saeed Izadi, comandante de la rama de la Guardia Revolucionaria en el extranjero conocida como Fuerza Quds.

El ministro asegura que Izadi "financió y armó a Hamás" para los ataques del 7 de octubre de 2023 y calificó su muerte como un acto de "justicia". Por ahora, Irán no ha confirmado su muerte.

Horas antes, el Ejército israelí anunció también el asesinato de Aminpour Joudaki, comandante de una brigada de drones de la Guardia Revolucionaria iraní.

Imagen de un misil iraní dirigido contra Tel Aviv siendo perseguido por la defensa antiaérea. Reuters Reuters

La Guardia Revolucionaria sí ha confirmado la muerte de cinco de sus miembros en otra oleada de ataques en Jorramabad y denuncia que en los ataques contra el edificio en Qom ha muerto un joven de 16 años.

A lo largo de la noche, Irán lanzó su 18.ª oleada de ataques con misiles y drones suicidas contra varios objetivos en Israel, incluido el aeropuerto Ben Gurion, que dejaron un saldo de 23 heridos.

La madrugada ha estado marcada, una vez más, por el fuego cruzado. Por su parte, Israel ha atacado instalaciones nucleares de Irán en Isfahán sin provocar la fuga de materiales peligrosos, según los medios locales.

Diplomacia

Mientras el conflicto escala, los intentos por encontrar soluciones diplomáticas están siendo escasos e improductivos.

El pasado viernes, altos diplomáticos del Reino Unido y la Unión Europea mantuvieron un largo encuentro en Ginebra con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

La reunión no dio resultados e Irán incidió en su postura de no considerar la opción diplomática mientras Israel "mantenga su agresión" y no sea condenado por sus "atroces crímenes".

También añadió que el programa nuclear iraní era "pacífico" y que su país tenía derecho a ejercer su legítima defensa ante la amenaza de Tel Aviv.

Mientras Donald Trump sigue jugando al despiste sobre una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto, Turquía, miembro de la OTAN, se ha posicionado contra la ofensiva israelí.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha afirmado que los ataques israelíes contra Irán tenían como objetivo "sabotear" las conversaciones entre Teherán y Washington.

Erdogan también ha denunciado que el gobierno de Benjamin Netanyahu "desestabiliza" Oriente Próximo y que es "el principal obstáculo" para alcanzar la paz en la región.

Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha manifestado su apoyo a las autoridades iraníes en su iniciativa para desarrollar un programa nuclear siempre y cuando tenga carácter “pacífico”.

“Irán tiene derecho a desarrollar programas para el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos”, ha asegurado en una entrevista a Sky News Arabia.

El mandatario ruso ha matizado que su país se opone a la proliferación de armas de destrucción masiva, pero que a tenor del último informe publicado por la ONU, no existen pruebas de que Irán esté desarrollándola.

Putin ha recomendado tanto a Israel como a la república islámica que participen en un proceso de negociación para que el conflicto no siga creciendo.

Gaza

Mientras la tensión entre Irán e Israel crece, los ataques contra la población en la Franja de Gaza continúan.

Al menos 18 personas han muerto este sábado en los últimos ataques del ejército israelí, incluidos 11 palestinos que aguardaban la entrega de alimento cerca de dos puntos de distribución.

El último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, publicado este sábado, refleja que al menos 55.908 personas han muerto en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí posterior al 7 de octubre de 2023.