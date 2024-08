¿Cuánto tiempo aguantará Ucrania en Kursk? Kiev confía en obligar a Putin a sentarse a "negociar"

Hace ya diez días que las tropas de Ucrania lanzaron una ofensiva sorpresa en la provincia rusa de Kursk. Hoy, las fuerzas de Kiev -que han guardado casi silencio absoluto sobre la operación- siguen adentrándose en territorio enemigo con un gran número de efectivos, blindados y armamento enviado por Occidente.

Una vez pasada la euforia del éxito del inesperado ataque, que podría ser uno de las más importantes en meses y que ha devuelto la iniciativa al Ejército ucraniano, la pregunta es: ¿cuánto tiempo logrará mantenerse en territorio ruso? O quizá más importante: ¿cuáles son sus verdaderos objetivos militares? ¿Los logrará?

Este viernes, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak ha explicado que la incursión transfronteriza era algo necesario para convencer a Moscú de iniciar unas conversaciones "justas". "Tenemos que infligir a Rusia importantes derrotas tácticas", ha escrito en Telegram. "En la región de Kursk vemos claramente cómo se utilizan objetivamente las herramientas militares para convencer a la Federación Rusa de que inicie un proceso de negociaciones justo", ha añadido.

Es algo que el Kremlin, que se ha visto obligado a evacuar a miles de sus ciudadanos de la zona, ya se espera. Ante lo que ya se señala como la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, el propio Vladímir Putin, golpeado en su orgullo, ha denunciado que con su "invasión terrorista", Ucrania quiere el territorio como moneda de cambio en las futuras conversaciones de paz, recoge Reuters. No ha hablado, eso sí, del centenar de soldados rusos que Kiev asegura haber tomado como prisioneros de guerra en un solo día. Una cifra que, de confirmarse, sería la más alta desde que empezó el conflicto.

Zona de amortiguación

Por el momento, la cúpula militar ucraniana afirma controlar más de 80 localidades, muchas de ellas pequeñas aldeas, que conforman más de 1.100 kilómetros cuadrados. Avanzan "de uno a tres kilómetros al día", según ha asegurado en un vídeo el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi. Además, Ucrania ha establecido ya una oficina militar en la zona, lo que sugiere que planean atrincherarse en la región.

Un militar ucraniano patrulla una calle junto a edificios dañados en la ciudad de Sudzha. Reuters

El Gobierno no ha dicho cuánto tiempo calculan sus tropas permanecer en el país. Pero no será para siempre. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado esta semana que Ucrania "no está interesada" en ocupar territorio ruso de forma permanente. Su intención es, al parecer, crear "una zona de amortiguación" para proteger a los ucranianos de los ataques rusos que se lanzan desde esa parte de Rusia.

Así lo ha asegurado también el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que ha aclarado que sus tropas habían capturado áreas que Rusia ha utilizado para atacar territorio ucraniano. "Cabe destacar que la operación en la región de Kursk ayuda a la línea del frente porque no permite a Rusia transferir unidades adicionales a la región de Donetsk y complica su logística militar", ha señalado.

[Ucrania se atrinchera en Sudzha y establece un área de influencia de unos 3.000 km cuadrados en Kursk]

Varios analistas militares sostienen que podría tratarse de reforzar las posiciones en una franja de aproximadamente 20 kilómetros de ancho entre las poblaciones rusas de Rylsk, Korenevoye y Sudzha, y la frontera. Las fuerzas ucranianas no han dado detalles sobre sus intenciones. No obstante, este mismo viernes, ha destruido un puente sobre el río Seym, lo que según la agencia de noticias estatal rusa TASS está dificultando la evacuación masiva que se llevando a cabo en el distrito ruso de Glushkov, hogar de 20.000 personas.

Línea del frente, una prioridad

Los objetivos de Ucrania en Kursk incluyen distraer a las fuerzas enemigas de la región del Donbás, en el este, donde Rusia ha hecho avances constantes durante meses. Y es precisamente la línea de frente y no la incursión en Rusia lo que se mantiene como "una prioridad máxima" para el Ejército, ha señalado Syrskyi.

Particularmente, la situación es especialmente tensa en Pokrovsk y Torestk, dos localidades que las fuerzas rusas se han marcado como principales objetivos a corto plazo. Allí, los combates se han recrudecido tras el ataque de Kiev a Kursk, según los informes del Estado Mayor ucraniano.