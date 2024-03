Flores contra antidisturbios, el funeral de Navalny lucha contra el miedo a Putin

Flores contra antidisturbios, es la imagen que nos deja el funeral de Alexei Navalny. Miles de personas, en medio de férreos controles policiales, se han concentrado en la Iglesia del Icono de la Madre de Dios para despedirse del opositor ruso fallecido hace dos semanas en una prisión del Ártico en circunstancias aún no esclarecidas. En los alrededores del templo, la presencia y la fuerza de las palabras. “Tú no tenías miedo, nosotros tampoco”. La sombra de Putin ha estado presente en este funeral, no solo a través de la policía, sino también mediante las cámaras situadas en las inmediaciones de la iglesia ortodoxa, cámaras que captaron los rostros de los asistentes. La BBC habla de detenciones durante y después de la despedida de Navalny.



En el capítulo de hoy, Miguel Flores, redactor de El ESPAÑOL, nos da detalles del funeral más polémico. ¿Es Navalny un mártir más de Putin o cabe una pequeña esperanza para la oposición? Lo analizamos con José María Faraldo, escritor especializado en Europa Oriental y autor de ‘Rusofobia’, editado por Catarata. “Navalny era una opción de transformación, pero ahora se ha convertido en un mártir más de la disidencia de Putin”. Faraldo sostiene que Rusia “ya no es una autocracia, ahora tiene que ver más con el totalitarismo que nada”, sentencia.