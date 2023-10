Tiroteo en EEUU, en directo | Última hora: la policía dará una rueda de prensa para detallar lo sucedido

La cadena de supermercados Walmart ha expresado a los medios locales que no hubo tiroteos en su centro de distribución, que está cerca del restaurante que atacó el atacante (llamado Schemengees). Habían circulado en línea informes no confirmados de que el centro podría haber sido el escenario de un incidente, pero un portavoz de Walmart dijo al periódico local Portland Press Herald, que no era cierto y agregó: "Hemos contabilizado a todos los congregados a esa hora y no ha habido heridos".