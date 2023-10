Israel en guerra. ¿Cómo queda el tablero internacional?

Cincuenta años después del Yom Kippur y en plenas celebraciones del Sucot la vida de los israelíes cambió el pasado sábado de forma abrupta cuando a las seis y media de la mañana del pasado sábado sufrieron un ataque por sorpresa de Hamás. Se trató de una acción combinada de más de 2000 cohetes y terroristas sobre el terreno.

En La Sabana conversamos con tres israelíes que pasan las horas en distintos refugios de Israel. Loren Guetta tiene 28 años, es profesora de inglés y nos atiende desde un refugio en Bat Yam. Busca noticias de su amiga Noy Aviv, de la que no sabe nada desde que fue al festival Nova, donde se han recuperado más de 260 cadáveres. Recuerda la canción de Adele titulada 'Someone like you' que versionaron juntas al piano en 2019. Loren no deja de oírla resignificando este verso: "Don't Forget me". Romina es argentina y madre de dos adolescentes. Espera junto a ellos en el refugio de Ryison Letzion, cerca del aeropuerto: "Los muertos de aquí serán unas diez o quince veces superiores a los que hubo en el 11-S". Y por último escuchamos la historia de Torne, de origen uruguayo, vive en Tel Aviv: "Entraron en las casas y robaron los teléfonos de las víctimas. Lo grabaron. Les asesinaron online".

Entrevistamos a Rony Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa para la prensa internacional hispanohablante: "La declaración de guerra implica dos objetivos centrales: neutralizar las capacidades bélicas de Hamás y que al final de esta guerra Hamás ya no sea soberano en la Franja de Gaza". Con la ayuda de Guillermo Ortiz, colaborador de EL ESPAÑOL, analizamos la posición en la que queda Estados Unidos tras este ataque de Hamás y como quedará el tablero internacional.





