Los mercenarios del Grupo Wagner ya entrenan en Bielorrusia y prepararán al ejército de Lukashenko

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Wagner para que los mercenarios a los que lidera Yevgueni Prigozhin entrenen a sus tropas, algo que ya han comenzado a hacer.

El ministerio de Defensa "y el administrador de la compañía (Prigozhin, jefe del Grupo Wagner) han desarrollado una hoja de ruta para que en el futuro inmediato se produzca el entrenamiento y el intercambio de experiencia entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas", reza el comunicado ministerial.

Desde el Gobierno bielorruso no han dado dado más detalles, pero han indicado que seguirán informando a la población "de cualquier avance que se produzca en el desarrollo de la colaboración entre ambas fuerzas", según informa Reuters.

Un combatiente del Grupo Wagner (al fondo) lidera el entrenamiento de las tropas bielorrusas. Reuters

Por otra parte, los problemas de Rusia en el frente han salido de nuevo a la luz con las críticas de un general al alto mando militar que proceden ahora del propio ejército. Esto ocurre casi tres semanas después del fallido motín de los mercenarios de Wagner, que ya están entrenando a tropas en Bielorrusia.

Iván Popov, excomandante del 58 ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia que opera en la región suroriental de Zaporiyia, denunció graves errores del mando ruso, que provocan gran número de bajas, tras lo cual fue relevado de su cargo.

"Os lo digo honestamente, se ha producido una situación compleja con la jefatura: había que ser cobarde, callar y decir lo que querían oír o llamar a las cosas por su nombre", dice el general Popov en un audio del que se ha hecho eco Efe y en el que expone las fisuras que existen en el ejército ruso.

"Comportamiento corrosivo"

Ígor Guirkin, alias 'Strelkov', líder de la sublevación prorrusa en el Donbás en 2014, calificó las declaraciones de Popov de "precedente peligrosísimo" y "casi un motín".

"De una nueva marcha a Moscú protagonizada por el ejército regular sólo nos separa una gran derrota militar", sostuvo, en referencia a la columna del Grupo Wagner que se acercó a 200 kilómetros de la capital rusa durante su sublevación, el pasado 24 de junio.

El intento de Popov de insubordinarse al Estado Mayor es "un patrón de comportamiento corrosivo que se ha desarrollado dentro del mando y de las fuerzas rusas", según asegura el 'think tank' estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

Estas mismas fuentes señalan que este desplante recuerda a la rebelión de Prigozhin, que pidió la cabeza del jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.

El ISW alertó de que ante los fracasos del Ministerio de Defensa ruso de "abordar los problemas endémicos de la guerra" podría tener lugar "una crisis de mando en el futuro". Sus analistas citaron además otro caso, el del comandante de las Fuerzas Aerotransportadas rusas, el coronel general Mijail Teplinski, quien dimitió temporalmente en enero por un conflicto con Guerásimov sobre la estrategia en Soledar . Y en marzo "apeló" al presidente ruso, Vladimir Putin, supuestamente por "el maltrato del Ministerio de Defensa a Wagner, la falta de transparencia y el desprecio al esfuerzo de guerra ruso".

La propuesta de Putin

La insubordinación es una amenaza latente para Putin, que ha revelado este viernes sus intentos de aplacar a los mercenarios de Wagner cinco días después de la fallida rebelión tras ofrecerles integrarse en el ejército regular.

El mandatario ofreció al Grupo Wagner opciones para agruparse "en un solo lugar" y "seguir sirviendo" bajo el mando del comandante de la empresa militar privada conocido como "Sedói" (Canoso), identificado en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE) de 2021 como Andréi Troshev, miembro fundador de la organización.

[Putin desvela detalles sobre su reunión con Prigozhin tras el motín: "El Grupo Wagner no existe"]

Putin aseguró al diario Kommersant que, tras escuchar la propuesta, muchos de los comandantes de Wagner asintieron con la cabeza, pero Prigozhin respondió con una negativa.

Lukashenko va por libre

Mientras tanto, algunos de los mercenarios ya se encuentran en Bielorrusia en calidad de instructores militares que preparan las unidades de Defensa Territorial en este país, en un campamento cerca de la ciudad de Osipóvichi, a 230 kilómetros de Ucrania.

"Es una experiencia muy útil para nuestro ejército, que no ha participado en combates reales desde la guerra (soviética) de Afganistán", dice un soldado en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa.

El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, ya había adelantado que Wagner podría "servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado".

