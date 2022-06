Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Rusia mantiene cautivos a 2.500 presos de Azovstal

El Gobierno de Moscú, mantiene cautivos a unos 2.500 soldados que fueron arrestados en la acería de Azovstal, en la ciudad costera ucraniana de Mariúpol, cuando la urbe fue tomada totalmente por los rusos, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En un encuentro con periodistas que reproducen medios locales ucranianos, Zelenski reconoció, no obstante, que es difícil cuantificar exactamente el número de soldados que fueron capturados en la acería, tras soportar el bloqueo y los bombardeos rusos durante semanas.



"En cuanto a los prisioneros, hay más de 2.500. Es difícil decir con más precisión. Esta no es la cantidad de personas que abandonaron Azovstal cuando nosotros estábamos involucrados en este proceso", señaló el mandatario ucraniano. Zelensky recordó que la dirección principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está tratando el tema de la liberación de los soldados ucranianos aunque dijo que no podía, por el momento, ofrecer más detalles sobre este asunto. Según él, los rusos "no torturan a los defensores ucranianos de Azovstal, porque no les conviene hacerlo", ya que "nuestros combatientes se han convertido en figuras públicas".

- Contraofensiva de Ucrania en Severodonetsk: Rusia no logra frenar su ataque sorpresa