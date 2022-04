Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 65, 15.00 horas

El secretario general de la ONU, António Guterres, remarcó este jueves la importancia de la investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el municipio de Bucha durante la ocupación rusa e instó a Moscú a aceptar y colaborar con esa investigación. “Apelo a la Federación Rusa a aceptar y colaborar con la corte criminal internacional” , dijo Guterres durante su visita a la fosa común de Bucha, donde ha expresado su "total apoyo" a la investigación de la Corte Penal Internacional. “Cuando hablamos de crímenes de guerra no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la guerra por sí sola”, lamentó el secretario general de la ONU, de visita en Ucrania para reunirse con el presidente Volodimir Zelenski en la tarde de hoy.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves a las tropas españolas desplegadas con la OTAN en la frontera rusa y ha enviado un mensaje a Vladimir Putin. "No vamos a dejar que se salga con la suya. No va a ganar esta guerra cruel", ha asegurado. Robles ha realizado un viaje 'exprés' a Letonia para encontrarse con los 500 militares desplegados en la base de Adazi en un contingente multinacional liderado por Canadá dentro de las operaciones de protección y disuasión del flanco oriental de la Alianza Atlántica. La ministra ha reivindicado la importancia de esta misión "para trabajar por la paz" y plasmar la solidaridad de España con Ucrania y los países de la OTAN. "Es importante que en momentos tan difíciles digamos al mundo que España está comprometida con la paz, quiere la paz, no va a dejar sola a Ucrania y a la ciudadanía de Ucrania", ha sostenido.