Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 63, 22.00 horas

El gigante gasístico ruso Gazprom confirmó que ha suspendido "por completo" el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos. "Gazprom ha suspendido por completo el suministro de gas a Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) por impago en rublos", indicó la empresa controlada por el Estado ruso en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.

El Gobierno austríaco informó este miércoles de que por el momento sigue recibiendo gas natural de Rusia "sin restricciones". La ministra de Energía, Leonore Gewessler, dijo en declaraciones a la radio pública ORF que a través del gasoducto Nord Stream y a través de Ucrania siguen llegando las cantidades acordadas de gas. La ministra de Clima y Medio Ambiente de Polonia, Anna Moskwa, aseguró en la radio nacional polaca que "las existencias de gas almacenado en Polonia rondan el 80 por ciento, lo cual es mucho", y que de momento no habrá escasez en el país. "Por el momento, no hay necesidad de buscar nuevos suministros: tenemos suministros de GNL (gas natural licuado), contamos con el interconector checo y, en un momento dado, recurriríamos al interconector lituano", dijo la ministra, que insistió en que "no habrá escasez de gas", porque "los suministros están asegurados".